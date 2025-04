Optymo lance des vélos à assistance électrique dès septembre 2025

Depuis plus de dix ans, les vélos en libre-service (VLS) d’Optymo font fait partie du paysage belfortain. Le service enregistre chaque année plus de 70 000 locations. Mais après une décennie de bons et loyaux services, la flotte de vélos musculaires et le système de gestion « montrent des signes d’obsolescence », précise Optymo. « D’autres facteurs rentrent également en compte : l’augmentation de la pratique du vélo sur le territoire et la demande croissance des habitants pour un service plus performant », détaille encore Optymo.

C’est ainsi que la décision a été prise : la flotte de vélos musculaires sera remplacée par des vélos à assistance électrique, plus adaptés aux besoins actuels. Ces vélos, plus accessibles et confortables, permettront de parcourir de plus longues distances sans effort supplémentaire. Pour ce projet, Optymo s’associe à l’entreprise Fifteen, spécialisée dans les solutions de vélos en libre-service déjà présente dans des villes comme Marseille, Auxerre ou Épinal.