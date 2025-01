Offemont : un projet de crèche inclusive semi plein air en quête de soutien

Mélanie Didier, auxiliaire de puériculture à Belfort, et Jennifer Claude, éducatrice, toutes deux sensibles aux questions environnementales, ont travaillé durant de nombreuses années dans des structures de la petite enfance. Des structures où la pénibilité se fait ressentir, « où on tire sur les cordes constamment », et où l’accueil des enfants ne correspondait plus à leur vision. Lassées de ces contraintes, elles se sont lancées dans un projet il y a trois ans : ouvrir une crèche en prenant en compte leurs expériences passées.

L’idée est d’avoir une structure qui se distingue par son approche semi plein air. Jennifer Claude détaille ce qu’on y retrouvera ; un bâtiment écologique en bois, des terrasses couvertes, un potager et même des animaux comme un lapin. Le terrain de six hectares inclura des jeux en bois, des parcours éducatifs pour apprendre à faire du tricycle également. Le bâtiment quant à lui fera 140 m2. « Tous les coins seront aménagés. Nous aurons deux chambres et une pièce de relaxation pour faire de l’exploration sensorielle. Cela s’appelle une pièce snoezelen, d’abord dédiée aux personnes en situation de handicap », détaille Jennifer Claude.

Les P’tits Tournesols prévoient d’accueillir 12 enfants, dont quatre en situation de handicap. Une démarche encore trop rare, comme le souligne l’éducatrice : « Très peu de crèches ouvrent réellement leurs portes aux enfants porteurs de handicap. Nous voulons changer cela. »