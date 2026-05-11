NOUVEAUTÉ : notre magazine sur le chantier de la BA 116

18 mars 2025. Le président de la République, chef des armées, est à la base aérienne 116 « Lieutenant-colonel Papin », de Luxeuil-Saint-Sauveur. Il vient annoncer le retour de la dissuasion nucléaire en Haute-Saône. Deux escadrons de Rafales y seront stationnés. Le premier sera opérationnel en 2032. Le second en 2036. La base aérienne et le territoire qui l’accueille ont moins d’une décennie pour se préparer. Mais les acteurs le rappellent : Emmanuel Macron n’est pas venu dire une bonne nouvelle. Il est venu mobiliser pour remplir une mission, où le droit à l’erreur n’existe pas. C’est l’assurance-vie de la France qui est en jeu.
Ce sont les contours de cette mission que ce hors-série du Trois a décidé d’étudier. D’abord en essayant de comprendre les raisons et les enjeux du retour de la dissuasion nucléaire à Luxeuil-les-Bains. La BA 116 accueillera à partir de 2032 le futur de la dissuasion aéroportée, autour de la nouvelle génération de l’avion Rafale et du nouveau missile hypersonique ASN 4G. La base doit donc engager sa mue pour répondre à ce contrat opérationnel. 1,5 milliard d’euros sont mobilisés pour y répondre ; la BA 116 doublera de volume d’ici 2036 passant de 1 000 à 2 000 aviateurs pour porter cette mission.
Ce chantier pharaonique éclaire un territoire
Autour, le territoire doit être au diapason. Les élus se mobilisent pour préparer cette nouvelle réalité et étudient les investissements : logements ; attractivité ; voiries ; offres de santé ; éducation. Les dossiers sont déjà sur la table pour favoriser le chantier, garantir l’implantation des nouveaux aviateurs et de toute l’activité économique induite. Cette nouvelle souligne aussi comment l’histoire aéronautique et militaire est intiment liée à l’histoire de Luxeuil. Nous le rappelons dans ces pages. Nous verrons aussi comment le combat contre la fermeture de la BA 116 en 2008 permet aujourd’hui d’écrire une nouvelle page d’une histoire née au début du XXe siècle.
On le voit. Ce chantier pharaonique permet d’éclairer un territoire aux nombreux atouts. Un territoire à l’histoire millénaire, dont les vestiges sont encore visibles à l’&cclecia ou aux thermes. Des richesses patrimoniales qui peuvent aussi revivre, comme autour de l’ancienne abbaye qui est en train de se réinventer grâce à un projet privé de 16,3 millions d’euros. Autant d’exemples qui montre l’esprit entreprenant d’une cité qui a rayonné sur l’Europe au haut Moyen-Âge. Comme terre de missions.
Bonne lecture
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Sommaire
03 – ÉDITO : Un territoire en mission
06 – INTERVIEW Général Jérôme Bellanger
« La BA 116 est constitutive du patrimoine nucléaire français »
12 – ENTRETIEN Colonel Emmanuel Roux
« La BA 116 va doubler de volume »
18 – INFOGRAPHIE : La longue histoire de la BA 116
20 – Raison d’État !
22 – INTERVIEW Frédéric Burghard
« Nous allons doper notre programme d’investissements »
28 – Ce chantier, une opportunité pour le territoire
29 – INFOGRAPHIE : La BA 116 en chiffres
30 – L’abbaye de Luxeuil consacrée aux séminaires
34 – Joa, le prestige du casino pour les événements d’entreprise
38 – L’&cclesia, joyau de Luxeuil
40 – Nos six coups de coeur pour découvrir les Vosges du Sud