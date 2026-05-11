NOUVEAUTÉ : notre magazine sur le chantier de la BA 116

18 mars 2025. Le président de la République, chef des armées, est à la base aérienne 116 « Lieutenant-colonel Papin », de Luxeuil-Saint-Sauveur. Il vient annoncer le retour de la dissuasion nucléaire en Haute-Saône. Deux escadrons de Rafales y seront stationnés. Le premier sera opérationnel en 2032. Le second en 2036. La base aérienne et le territoire qui l’accueille ont moins d’une décennie pour se préparer. Mais les acteurs le rappellent : Emmanuel Macron n’est pas venu dire une bonne nouvelle. Il est venu mobiliser pour remplir une mission, où le droit à l’erreur n’existe pas. C’est l’assurance-vie de la France qui est en jeu.

Ce sont les contours de cette mission que ce hors-série du Trois a décidé d’étudier. D’abord en essayant de comprendre les raisons et les enjeux du retour de la dissuasion nucléaire à Luxeuil-les-Bains. La BA 116 accueillera à partir de 2032 le futur de la dissuasion aéroportée, autour de la nouvelle génération de l’avion Rafale et du nouveau missile hypersonique ASN 4G. La base doit donc engager sa mue pour répondre à ce contrat opérationnel. 1,5 milliard d’euros sont mobilisés pour y répondre ; la BA 116 doublera de volume d’ici 2036 passant de 1 000 à 2 000 aviateurs pour porter cette mission.