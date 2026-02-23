Nord Franche-Comté : le service express régional métropolitain sur de bons rails

Depuis septembre 2024 et jusqu'en décembre 2026, la desserte de la ligne Belfort-Delle est assurée par une motrice diesel X73500.
Depuis le 1er janvier 2026, le Pass'Ok est aussi valable sur la ligne Belfort-Delle. | ©Le Trois – archives

Le projet de service express régional métropolitain (Serm), déposé en décembre, a bien été retenu par le ministre des Transports confirme le pôle métropolitain. Une première étape importante dans la concrétisation de cette initiative.

Qu'est-ce que le Service express régional métropolitain (Serm) ?

Le service express régional métropolitain (Serm) repose sur une volonté de renforcer la desserte locale. Un projet inscrit dans une loi de 2023, qui lance notamment le concept de RER métropolitain. Le Serm vise à renforcer la desserte ferroviaire, mais pas seulement. Les transports routiers (bus à haut niveau de service, réseau cyclable, covoiturage, auto-partage) sont aussi inscrits dans ces dynamiques. Ces projets doivent aussi considérer la billetiques, pour faciliter l’interopérabilité entre les réseaux de transports. « C’est l’ensemble de l’offre de mobilité du quotidien d’un territoire qui doit être améliorée », explique le pôle métropolitain Nord Franche-Comté, dans un communiqué de presse. Les Serm vise « à réduire les inégalités, à lutter contre l’étalement urbain et le changement climatique et à favoriser l’intégration des territoires ».

Quel service express régional métropolitain Nord Franche-Comté ?

Le projet de Serm du Nord Franche-Comté se construit autour de huit axes :

> La consolidation de l’offre ferroviaire, colonne vertébrale du territoire ;

> Le développement de la tarification combinée ;

> La progression de l’interopérabilité

> Le renforcement des dessertes des transports urbains, présenté comme une étape dans la construction d’une offre urbaine métropolitaine ;

> La densification du maillage cyclable pour sécuriser et encourager les déplacements doux ;

> Le développement du covoiturage ainsi que des hypothèses de développement de l’autopartage ;

> L’articulation entre la mobilité l’aménagement du territoire ;

> Le renforcement de la communication.

Quel étape du Serm a été validée ?

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a confirmé, dans un courrier du 16 février, au pôle métropolitain que la première partie de la démarche a été validée ; des études vont pouvoir être lancées et financées dans le cadre du contrat de plan État-Région. Le seconde partie consistera à présenter « un dossier de statut » pour obtenir la qualité de Serm et d’avoir les financements contribuant à la mise en œuvre. Le ministre invite notamment « à développer prioritairement des services de transports multimodaux dépassant les limites administratives de chaque AOM, au plus près des pôles générateurs de déplacements et coordonnés avec les services de transports urbains ».

Déjà des choses mises en place

Des politiques de rapprochement des offres de transports et d’interopérabilité ont été mises en place entre les différents réseaux de transport du nord Franche-Comté. C’est le cas du Pass’Ok. Il permettait, originellement, de voyager de manière illimitée en train entre Belfort, Montbéliard et Héricourt, et sur les lignes de transports Optymo et Evolity. Depuis le 1er janvier 2026, les détenteurs de ce pass peuvent aussi circuler sur la ligne Belfort-Delle. Des tarifs réduits existent pour les jeunes. 

letrois articles

