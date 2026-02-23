Nord Franche-Comté : le service express régional métropolitain sur de bons rails

Le projet de Serm du Nord Franche-Comté se construit autour de huit axes :

> La consolidation de l’offre ferroviaire, colonne vertébrale du territoire ;

> Le développement de la tarification combinée ;

> La progression de l’interopérabilité

> Le renforcement des dessertes des transports urbains, présenté comme une étape dans la construction d’une offre urbaine métropolitaine ;

> La densification du maillage cyclable pour sécuriser et encourager les déplacements doux ;

> Le développement du covoiturage ainsi que des hypothèses de développement de l’autopartage ;

> L’articulation entre la mobilité l’aménagement du territoire ;

> Le renforcement de la communication.