Montbéliard : une interpellation en Espagne suite au coup de feu mortel du 14 juin

(AFP)
Un adolescent de 17 ans a été mortellement blessé par balle dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juin 2026, dans le quartier de la Petite-Hollande, à Montbéliard. Les secours étaient intervenus vers 1 h 15 et l’adolescent a succombé à ses blessures vers 2 h 40.
Le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois, et le commissaire divisionnaire Laurent Perraut, de la direction interdépartementale de la police nationale, ont annoncé ce lundi 29 mars l’interpellation en Espagne d’un Montbéliardais de 25 ans, soupçonné être l’auteur du coup de feu mortel.
« Les investigations ont très rapidement avancé », a expliqué le procureur lors d’une conférence de presse. L’arme du crime n’a pas été retrouvée à ce jour, mais des « éléments factuels » ainsi que plusieurs témoignages recueillis lors de l’enquête de proximité ont orienté les enquêteurs vers un homme âgé de 25 ans, connu de la justice pour diverses infractions. Plusieurs éléments de l’enquête leur ont aussi permis d’avoir confirmation que le suspect se trouvait dans l’immeuble peu avant le coup de feu. Selon plusieurs témoignages, il aurait eu une altercation avec plusieurs jeunes, dont la victime, en bas de l’immeuble où s’est déroulé le drame.
Demande d'extradition
Le procureur a immédiatement ordonné l’ouverture d’une information judiciaire, afin de donner aux enquêteurs « des techniques spéciales d’enquête ». L’auteur présumé du coup de feu a ainsi pu être localisé en Alsace, puis se déplaçant en direction de l’Espagne. Face au risque de le voir quitter le territoire national, le procureur a lancé un mandat d’arrêt européen dès le 16 juin. Dans ce cadre, la police espagnole a interpellé le suspect lz 17 juin à 8 h, alors qu’il descendait d’un bus à Almeria, dans le sud de l’Espagne. La justice suppose qu’il s’apprêtait à rejoindre le Maghreb, afin de se mettre à l’abri d’une extradition facilité entre Etats européens.
Une vingtaine d’enquêteurs de la police a été mobilisée, enquêteurs qui ont pu travailler en parfaite coordination avec leurs homologues espagnols, a insisté le commissaire Perraut.
Le suspect a été placé en détention provisoire, puis présenté à la justice espagnole pour une audience en vue de son extradition. A ce stade, il a refusé d’être extradé. Il reste en prison en Espagne. La justice espagnole doit se prononcer sous un délai maximum de 60 jours sur son extradition.
L’enquête se poursuit pour préciser quel est le mobile de ce meurtre. A ce stade, les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace de stupéfiants, ni au domicile de l’auteur présumé, ni chez la victime. L’enquête cherche aussi à déterminer si le fugitif a bénéficié de complicités dans sa fuite.
Les deux jeunes hommes qui avaient donné l’alerte après le drame avaient été placés en garde à vue pour être entendus. Ils ont été remis en liberté et aucune poursuite n’a été engagée à leur encontre.