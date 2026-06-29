Montbéliard : une interpellation en Espagne suite au coup de feu mortel du 14 juin

Le procureur a immédiatement ordonné l’ouverture d’une information judiciaire, afin de donner aux enquêteurs « des techniques spéciales d’enquête ». L’auteur présumé du coup de feu a ainsi pu être localisé en Alsace, puis se déplaçant en direction de l’Espagne. Face au risque de le voir quitter le territoire national, le procureur a lancé un mandat d’arrêt européen dès le 16 juin. Dans ce cadre, la police espagnole a interpellé le suspect lz 17 juin à 8 h, alors qu’il descendait d’un bus à Almeria, dans le sud de l’Espagne. La justice suppose qu’il s’apprêtait à rejoindre le Maghreb, afin de se mettre à l’abri d’une extradition facilité entre Etats européens.

Une vingtaine d’enquêteurs de la police a été mobilisée, enquêteurs qui ont pu travailler en parfaite coordination avec leurs homologues espagnols, a insisté le commissaire Perraut.

Le suspect a été placé en détention provisoire, puis présenté à la justice espagnole pour une audience en vue de son extradition. A ce stade, il a refusé d’être extradé. Il reste en prison en Espagne. La justice espagnole doit se prononcer sous un délai maximum de 60 jours sur son extradition.

L’enquête se poursuit pour préciser quel est le mobile de ce meurtre. A ce stade, les enquêteurs n’ont trouvé aucune trace de stupéfiants, ni au domicile de l’auteur présumé, ni chez la victime. L’enquête cherche aussi à déterminer si le fugitif a bénéficié de complicités dans sa fuite.

Les deux jeunes hommes qui avaient donné l’alerte après le drame avaient été placés en garde à vue pour être entendus. Ils ont été remis en liberté et aucune poursuite n’a été engagée à leur encontre.