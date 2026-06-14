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Un mineur de 17 ans tué par balle à Montbéliard

Illustration justice procureur.
Le procureur de Montbéliard a ordonné une autopsie. | illustration © Le Trois P.-Y.R.
Alerte

Un homme de 17 ans a été mortellement blessé dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier de la Petite-Hollande, à Montbéliard. Une enquête a été ouverte pour meurtre.

(AFP)

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte ce dimanche 14 juin 2026 à Montbéliard après qu’un adolescent de 17 ans a été mortellement blessé par balle dans la nuit, selon le parquet.

Les secours, prévenus à 1 h 15 dans la nuit de samedi à dimanche, ont constaté « un impact de projectile d’arme à feu au niveau de la main et de la fesse droite » de l’adolescent, retrouvé inconscient et décédé à 2 h 40 des suites de ses blessures, a détaillé dans un communiqué le procureur de Montbéliard, Paul-Édouard Lallois.

Une douille a été retrouvée à proximité de la victime et du sang a éclaboussé la porte du hall d’immeuble devant lequel l’adolescent a été retrouvé dans le quartier de la Petite-Hollande. Des riverains ont entendu une détonation, selon la même source.

Deux hommes placés en garde à vue

La victime habitait dans le quartier et faisait l’objet de poursuites pour des violences en réunion. Les circonstances du drame sont « particulièrement nébuleuses » et aucune piste n’est privilégiée à l’heure actuelle, souligne le magistrat. Il a ordonné une autopsie du corps.

Deux jeunes hommes ayant donné l’alerte, âgés de 20 et 16 ans et habitant dans le même quartier, ont été placés en garde à vue pour être entendus, précise le procureur. Selon une source policière, cette mesure s’explique par l’incohérence de leurs premières déclarations.

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