Un mineur de 17 ans tué par balle à Montbéliard

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte ce dimanche 14 juin 2026 à Montbéliard après qu’un adolescent de 17 ans a été mortellement blessé par balle dans la nuit, selon le parquet.

Les secours, prévenus à 1 h 15 dans la nuit de samedi à dimanche, ont constaté « un impact de projectile d’arme à feu au niveau de la main et de la fesse droite » de l’adolescent, retrouvé inconscient et décédé à 2 h 40 des suites de ses blessures, a détaillé dans un communiqué le procureur de Montbéliard, Paul-Édouard Lallois.

Une douille a été retrouvée à proximité de la victime et du sang a éclaboussé la porte du hall d’immeuble devant lequel l’adolescent a été retrouvé dans le quartier de la Petite-Hollande. Des riverains ont entendu une détonation, selon la même source.