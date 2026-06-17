Montbéliard : le tireur du mineur tué toujours recherché

Les enquêteurs « travaillent sur toutes les hypothèses possibles », et notamment sur la piste d’une altercation. « Aucun élément » ne va, toutefois, dans le sens d’un lien avec le narcotrafic. La mère de la victime a, elle, dit avoir observé des changements de comportement chez son fils, rapporte le magistrat: il allait moins en cours, fréquentait des jeunes qu’elle ne connaissait pas et rentrait souvent dormir chez elle « en plein milieu de la nuit ». La victime faisait l’objet de poursuites pour des violences en réunion commises début mai, procédure dans laquelle est aussi poursuivi le jeune de 16 ans.