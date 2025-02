Montbéliard : un test pour étendre les bacs jaunes en hypercentre

Entre 2022 et 2024, Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a enregistré une réduction de 34,9 % des déchets incinérés, passant de 216 kg à 140 kg par habitant et par an, dépassant ainsi l’objectif initial de 150 kg. Cette diminution représente une baisse totale de 10 000 tonnes de déchets par an. Cela s’explique par la mise en place de la Réomi (Redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative).

La REOMI, qui a remplacé la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), incite les habitants à réduire leurs déchets non recyclables en facturant une part variable basée sur le nombre de levées du bac d’ordures ménagères, au-delà des douze premières incluses dans la part fixe.

Malgré ces résultats positifs, des défis subsistent, notamment dans les grands ensembles de Montbéliard et Audincourt, où jusqu’à 40 % des déchets des bacs jaunes sont non conformes, entraînant un surcoût de 500 000 euros en 2024 pour la collectivité. PMA collabore avec les bailleurs sociaux pour améliorer les infrastructures de tri et sensibiliser les résidents (lire ici).