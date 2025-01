PMA : en deux ans, une baisse de 35% des déchets incinérés

Par ailleurs, des difficultés persistent dans les grands ensembles de Montbéliard et Audincourt. « Jusqu’à 40 % des déchets des bacs jaunes y sont non conformes, entraînant un surcoût important », explique Daniel Granjon. En effet, les bacs mal triés sont traités comme des ordures ménagères à un coût de 195 euros par tonne, puis sont incinérés pour un coût de 115 euros. Un surcoût de 50%. Ce mauvais tri a coûté 500 000 euros supplémentaires à la collectivité en 2024 et cela a pénalisé ces grands ensembles qui sont surfacturés, car les bacs jaunes ont été facturés comme des bacs d’ordures ménagères.

Pour remédier à cette situation, PMA travaille avec les bailleurs sociaux pour améliorer les infrastructures de tri, explique Daniel Granjon. Des rencontres tous les deux mois pour faire le point et envisager des solutions adaptées. « C’est l’un de nos axes de travail pour 2025 », concède-t-il. Concernant le centre-ville de Montbéliard, l’installation des bac jaunes est en cours, assure-t-il. Pour les bons trieurs, « de plus en plus peuvent gagner de l’argent en changeant le volume de leur bac d’ordure ménagère en passant de bac de 120 litres à des bacs de 80 litres. Ils peuvent aussi avoir moins de levées de poubelles », détaille encore l’élu.

En parallèle, l’Agglomération espère « pouvoir commencer dès cette année la modernisation de nos déchetteries en lançant les études sur celle de Seloncourt », a détaillé Charles Demouge, lors de la cérémonie des voeux de PMA. La transformation de l’usine d’incinération, amorcée en 2022, vise à détruire un four et à rénover l’autre pour créer une unité de valorisation énergétique. Cette installation contribuera à chauffer l’équivalent de 7 000 logements du quartier de la Petite Hollande ainsi que des bâtiments administratifs et universitaires (lire ici).