PUB

Montbéliard : l’évadé de la prison de Dijon interpellé à Marseille

Illustration police.
Le second évadé de Dijon est soupçonné de tentative de meurtre en octobre 2024 à Montbéliard. | illustration © Le Trois P.-Y.R.
Alerte

Deux hommes se sont évadés de la prison de Dijon le 27 novembre. L’un d’eux a été repris dès le lendemain. Le second, soupçonné de tentative de meurtre à Montbéliard en octobre 2024, a été interpellé ce jeudi matin à Marseille.

(AFP)

Le deuxième détenu évadé de la prison de Dijon fin novembre (lire notre article ici) et qui était toujours en fuite a été interpellé à Marseille ce jeudi matin, 18 décembre, a-t-on appris de sources proches de l’enquête. Cet homme de 19 ans, natif de Marseille, s’était évadé avec un autre détenu rattrapé depuis. Il a été interpellé par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) des Bouches-du-Rhône et la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), a précisé à l’AFP une source proche de l’enquête. L’interpellation a eu lieu dans la cité des Rosiers, copropriété dégradée dans les quartiers du nord de la ville et connue pour être un point de deal. Interrogé par l’AFP, le parquet de Dijon a confirmé l’interpellation, sans plus donner de détails.

Ce fugitif faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol, l’organisation internationale de police criminelle. Il est considéré comme « potentiellement dangereux » par la justice. Il était en détention provisoire après avoir été mis en examen pour tentative d’assassinat et association de malfaiteurs. Il est soupçonné de s’être rendu à Montbéliard en octobre 2024 pour exécuter un contrat (lire notre article du 21 octobre 2024 ici), mais la situation s’était retournée contre lui : il avait été blessé et avait été interpellé avec un complice. Le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois avait alors ouvert une information judiciaire pour tentative d’assassinat et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce crime.

En cavale depuis le 27 novembre

Le 27 novembre 2025, il s’était évadé avec un autre détenu de la maison d’arrêt dijonnaise, un établissement vétuste, en sciant les barreaux de leur cellule avec une lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone. L’un d’eux, âgé de 32 ans, qui était en détention provisoire pour violences conjugales, avait été repris 24 heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d’un village de Saône-et-Loire. Le 30 novembre, un complice de l’évasion, également âgé de 19 ans, avait été interpellé lors d’une opération policière à Besançon. Il avait été mis en examen pour complicité d’évasions en bande organisée et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire.

Nos derniers articles

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

Besançon: l’anesthésiste Frédéric Péchier condamné à la perpétuité

Le verdict a été annoncé ce matin, jeudi 18 décembre, à Besançon, après 15 semaine d'audience. L'anesthésiste Frédéric Péchier est condamné à la perpétuité. Son avocat a annoncé faire appel.
,
Peugeot e-3008 en montage à l'usine Stellantis de Sochaux. | ©Stellantis

Bourgogne-Franche-Comté : l’activité automobile au ralenti

Ventes, heures travaillées, embauches, intérim : les chiffres annoncés par l’Insee pour la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté pour les dix premiers mois de 2025 sont tous orientés à la baisse.
Le siège du groupe Lisi, à Grandvillars. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Grandvillars : Lisi intègre les fleurons de la bourse française

Le groupe industriel Lisi intègre l’indice boursier SBF 120, sur la place parisienne. Une reconnaissance pour cette entreprise qui conserve son caractère familial.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC