Montbéliard : l’évadé de la prison de Dijon interpellé à Marseille

Le deuxième détenu évadé de la prison de Dijon fin novembre (lire notre article ici) et qui était toujours en fuite a été interpellé à Marseille ce jeudi matin, 18 décembre, a-t-on appris de sources proches de l’enquête. Cet homme de 19 ans, natif de Marseille, s’était évadé avec un autre détenu rattrapé depuis. Il a été interpellé par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) des Bouches-du-Rhône et la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), a précisé à l’AFP une source proche de l’enquête. L’interpellation a eu lieu dans la cité des Rosiers, copropriété dégradée dans les quartiers du nord de la ville et connue pour être un point de deal. Interrogé par l’AFP, le parquet de Dijon a confirmé l’interpellation, sans plus donner de détails.

Ce fugitif faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol, l’organisation internationale de police criminelle. Il est considéré comme « potentiellement dangereux » par la justice. Il était en détention provisoire après avoir été mis en examen pour tentative d’assassinat et association de malfaiteurs. Il est soupçonné de s’être rendu à Montbéliard en octobre 2024 pour exécuter un contrat (lire notre article du 21 octobre 2024 ici), mais la situation s’était retournée contre lui : il avait été blessé et avait été interpellé avec un complice. Le procureur de la République de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois avait alors ouvert une information judiciaire pour tentative d’assassinat et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce crime.