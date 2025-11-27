Un homme poursuivi pour tentative d’assassinat à Montbéliard s’évade de la prison de Dijon

Après avoir « vraisemblablement scié des barreaux », ils ont « pris la fuite à l’aide de draps », a précisé le magistrat dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour « évasion en bande organisée ». Selon le syndicat FO Justice, les deux hommes se sont évadés « après avoir scié les barreaux de leur cellule respective à l’aide d’une lame de scie », a-t-il indiqué dans un communiqué sur X. La maison d’arrêt de Dijon est vétuste et figure parmi les six établissements pénitentiaires qui doivent bénéficier d’un plan « zéro portable » annoncé récemment. Située dans la ville même de Dijon, l’établissement compte 311 détenus pour 180 places, soit un taux d’occupation de 173 % selon les derniers chiffres du ministère de la Justice. Le syndicat FO Justice a assuré avoir alerté depuis des mois sur « la dégradation alarmante des conditions de sécurité » dans la maison d’arrêt et a dénoncé « l’aveuglement total » de la direction.

Cette évasion survient quelques jours après celle d’un détenu du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin (Ouest) au cours d’une sortie avec d’autres prisonniers au planétarium de la ville. Mercredi, trois organisations professionnelles de directeurs de prison ont reproché au ministre de la Justice « de consacrer tous les moyens d’un État endetté » aux quartiers de lutte contre la criminalité pour les narcotrafiquants les plus dangereux, qu’il a créés, « quand la grande majorité des services sont exsangues. » Le nombre de détenus dans les prisons françaises était de 84.862 au 1er octobre 2025, un chiffre en légère hausse par rapport à celui enregistré au 1er septembre. Les prisons françaises comptaient seulement 62 501 places opérationnelles au 1er octobre, soit une densité carcérale de 135,8 %. La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en terme de surpopulation carcérale, en troisième position derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude publiée en juillet par le Conseil de l’Europe.