Un homme poursuivi pour tentative d’assassinat à Montbéliard s’évade de la prison de Dijon

La police nationale est équipée de Peugeot 5008. | ©Stellantis
L'un des deux évadés de Dijon a été interpellé à Montbéliard en octobre 2024. | ©Stellantis
Deux hommes se sont évadés de la prison de Dijon dans la nuit de mercredi à jeudi. L'un des deux était écroué suite à une tentative d'assassinat en octobre 2024 à Montbéliard.

Deux détenus se sont évadés dans la nuit de mercredi à jeudi de la prison de Dijon, après avoir scié les barreaux de leur cellule et utilisé des draps pour prendre la fuite, selon plusieurs sources. La double évasion a été constatée à 7 h lors des contrôles des effectifs au quartier sécuritaire de la maison d’arrêt. Les fugitifs sont un jeune homme de 19 ans et un homme de 32 ans. L’homme de 19 ans est détenu après avoir été mis en examen pour « des faits de tentative d’assassinat et association de malfaiteurs ». Il est soupçonné de s’est rendu à Montbéliard en octobre 2024 pour exécuter un contrat (lire notre article du 21 octobre 2024), mais la situation s’était retournée contre lui il avait été blessé et avait été interpellé. avec un complice. Le procureur dela République de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois avait alors ouvert une information judiciaire pour tentative d’assassinat et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ce crime. L’autre évadé, âgé de 32 ans, est écroué « pour des menaces et violences habituelles aggravées sur conjointe », selon le procureur de Dijon, Olivier Caracotch.

Après avoir « vraisemblablement scié des barreaux », ils ont « pris la fuite à l’aide de draps », a précisé le magistrat dans un communiqué. Une enquête a été ouverte pour « évasion en bande organisée ». Selon le syndicat FO Justice, les deux hommes se sont évadés « après avoir scié les barreaux de leur cellule respective à l’aide d’une lame de scie », a-t-il indiqué dans un communiqué sur X. La maison d’arrêt de Dijon est vétuste et figure parmi les six établissements pénitentiaires qui doivent bénéficier d’un plan « zéro portable » annoncé récemment. Située dans la ville même de Dijon, l’établissement compte 311 détenus pour 180 places, soit un taux d’occupation de 173 % selon les derniers chiffres du ministère de la Justice. Le syndicat FO Justice a assuré avoir alerté depuis des mois sur « la dégradation alarmante des conditions de sécurité » dans la maison d’arrêt et a dénoncé « l’aveuglement total » de la direction.

Cette évasion survient quelques jours après celle d’un détenu du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin (Ouest) au cours d’une sortie avec d’autres prisonniers au planétarium de la ville. Mercredi, trois organisations professionnelles de directeurs de prison ont reproché au ministre de la Justice « de consacrer tous les moyens d’un État endetté » aux quartiers de lutte contre la criminalité pour les narcotrafiquants les plus dangereux, qu’il a créés, « quand la grande majorité des services sont exsangues. » Le nombre de détenus dans les prisons françaises était de 84.862 au 1er octobre 2025, un chiffre en légère hausse par rapport à celui enregistré au 1er septembre. Les prisons françaises comptaient seulement 62 501 places opérationnelles au 1er octobre, soit une densité carcérale de 135,8 %. La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en terme de surpopulation carcérale, en troisième position derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude publiée en juillet par le Conseil de l’Europe.

Nos derniers articles

,
Florian Chauche, membre de la France insoumise, ancien député du Territoire de Belfort.

Florian Chauche : « Faire de Belfort une ville plus écologique, plus démocratique et plus solidaire »

L’Insoumis Florian Chauche mènera la liste « Belfort avec vous » aux élections municipales de Belfort de mars 2026. Une liste qui rassemble La France insoumise, Le Parti communiste, le collectif citoyen En commun pour Belfort et les écologistes. L’ancien député livre son analyse sur la division à gauche, la construction de leur rassemblement, le besoin de recréer de la confiance chez les électeurs et son inquiétude vis-à-vis du poids de la pauvreté dans la cité.
Parcmètre à Belfort, pour le stationnement en Ville, place de l'Arsenal.

Parkings gratuits vendredi après-midi à Belfort

La gratuité commencera à partir de midi dans les rues et parkings belfortains.
L'association l'Odyssée du cirque est locataire des locaux. | ©Le Trois – Jade Belleville

Le Pays d’Héricourt inaugure un centre régional des arts du cirque

C’est une première en Bourgogne-Franche-Comté, un centre régional des arts du cirque a ouvert. Le Pays d'Héricourt a inauguré, ce vendredi 21 novembre, ce nouveau bâtiment à Échenans-sous-Mont-Vaudois. L’école, l’Odyssée du cirque, occupe déjà les lieux.

