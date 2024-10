Montbéliard : ouverture d’une information judiciaire pour criminalité organisée

L’affaire est un véritable sac de noeuds. Et a valu une conférence de presse ce lundi 21 octobre, du procureur de la République de Montbéliard, afin de faire le point sur l’ouverture d’une information judiciaire, vendredi 18 octobre.

Le premier acte se déroule dans la nuit du 15 octobre, vers 3 h du matin. Un individu, né en 2006 à Marseille (Bouches-du-Rhône) mais résidant à Évreux (Eure), a sonné à plusieurs interphones d’un immeuble situé à la lisière du quartier de la Petite-Hollande à Montbéliard. L’homme, affirmant avoir été enlevé par plusieurs individus, à bord d’une Audi RS3, et menacé avec une arme de guerre (AK-47), a été pris en charge par la police après avoir été recueilli par un résident. Il ne présente aucune blessure visible et semble peu enclin à expliquer les détails de son enlèvement, indiquant seulement vouloir reprendre un train pour Besançon.

Une heure plus tard, à seulement 700 mètres de là à vol d’oiseau, un second individu, né en décembre 2005, a également sollicité l’aide de riverains après avoir été blessé par balle à la main. Ce dernier a affirmé avoir subi un traitement similaire : enlevé à bord d’une Audi RS3 et menacé par des individus armés, notamment avec un AK-47, il a aussi été roué de coups. Souffrant de blessures sérieuses, il a été transporté à l’hôpital de Trévenans, puis à celui de Mulhouse, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez, de l’orbite, des lésions à l’œil droit et une plaie à la main droite. Compte-tenu des similarités, le procureur de la République de Montbéliard ordonne le placement en garde à vue du premier jeune homme afin d’éclaircir les faits.