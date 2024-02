Montbéliard : l’école de la Combe-aux-Biches s’agrandit pour accueillir les élèves du Parc

Après la construction de l’école Louis-Souvet, l’école maternelle de la Combe-aux-Biches va être rénovée et agrandie pour accueillir les élèves de la maternelle du Parc à la rentrée 2025.

L’actuelle maternelle des Batteries du Parc ne pouvait pas être adaptée aux normes techniques et environnementales. Après concertation avec les parents, il a été décidé de regrouper l’ensemble des élèves à l’école de la Combe-aux-Biches. « Le futur établissement sera plus moderne, plus grand et sera du même niveau de qualité de l’école Louis-Souvet », explique la municipalité de Montbéliard.

Le choix a aussi été motivé par la démographie. La maternelle du Parc ne comptait plus que deux classes. Et celle de la Combe-aux-Biches « peine à conserver ses trois classes », détaille la mairie. « Le tout, alors que les béatement qui les abritent datent des années 1960 et sont devenus coûteux en énergie. »