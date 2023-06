Montbéliard : dans les coulisses du nouveau prototype de l’école Sbarro

11 h 45. Lycée Germaine-Tillon, à Montbéliard, ce vendredi 16 juin. Dans l’atelier de l’école Espera Sbarro, le compte à rebours est lancé. Dans 24 heures, le nouveau prototype de la promotion 2022-2023 sera présenté à l’Axone aux proches des élèves. On s’affaire autour de cette sportive jaune. Les visseuses crissent. On affine la découpe d’une porte. On teste la led lumineuse arrière. Les roues n’ont pas encore été chaussées. Le hayon n’a pas encore été posé. « C’est le dernier rush », convient Anthony Weck, le directeur de l’école. « Il y a plein de petits détails à finir aujourd’hui », valide Ronan Naisse, formateur en carrosserie, passé par la formation en 2016. Et depuis plusieurs semaines, l’équipe a la tête dans le guidon pour être prêt ce 17 juin. « Ça carbure », sourit l’enseignant.