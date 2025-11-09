Maude Vienet championne de France des métiers en maroquinerie

« C’était une très belle aventure humaine ! » Grande fierté pour Maude Vienet, qui à 24 ans a reçue la médaille d’or WorldSkills France en maroquinerie. Du 16 au 18 octobre, l’apprentie en BTS métiers de la mode, chaussures et maroquinerie à l’École Boucard de Montbéliard a représenté la région Bourgogne-Franche-Comté lors des épreuves nationales à Marseille (Bouches-du-Rhône). Cette compétition des métiers regroupe les jeunes de toute la France qui s’affrontent sur leur spécialité.

Affublée de sa médaille d’or WorldSkills France, l’apprentie revient sur le concours. Durant les trois jours, elle a dû se démarquer de ses neuf concurrents à travers plusieurs tests de rapidité et de précision. La première étape était chronométrée. Elle devait concevoir des gabarits ou encore réfléchir au placement de la peau. Chaque épreuve avait une durée limitée de trente minutes. « Puis, on a eu la grosse épreuve de montage de quinze heures », se souvient Maude Vienet. Au programme, la préparation d’un sac en cuir.