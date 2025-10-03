Le CFA du pays de Montbéliard change de nom

Aujourd’hui, l’apprentissage ne représente plus que 40 % de l’activité de ce qu’on appelait « le CFA du pays de Montbéliard », à Bethoncourt. La formation pour adultes représente le reste, soit 60% (environ 800 personnes chaque année). Il devenait trop réducteur de garder la seule appellation de CFA. L’établissement vient donc de changer de nom et s’appelle désormais IFAC–PM, pour Institut de formation accompagnement du Pays de Montbéliard. Et pour compléter ce changement, un nouveau site internet très complet vient d’être mis en ligne (accessible ici). Cette nouvelle identité a été présentée lundi soir, 29 septembre, à un parterre d’élus et de partenaires de l’établissement, à l’occasion des 35 ans de l’établissement.

L’activité de formation s’organise ainsi autour de trois pôles : l’école Boudard, la formation pour adultes (FPA) et la formation par apprentissage. L’activité de l’école Boudard a fortement baissé ces dernières années, les besoins d’Hermès ayant été satisfaits pour l’essentiel. Il est cependant toujours possible de suivre des formations de maroquinier (sanctionnée par un CAP), mais aussi de prototypiste, de gainier, de fabriquant de bracelet de montres, de sellier-maroquinier d’art (sanctionnée par un titre professionnel).

La formation continue décline les compétences traditionnellement enseignées au CFA : métiers de la bouche, coiffure, vente, service à la personne, ou encore français langue étrangère et DFL (dispositif de formation linguistique, autrement dit des cours de français pour les personnes rencontrant des difficultés). L’IFAC propose également des formations en hygiène permettant aux restaurateurs de remplir leurs obligations légales.