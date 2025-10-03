PUB

Le CFA du pays de Montbéliard change de nom

La formation de coiffeur, une des formations diplômantes proposées à l'IFAC de Bethoncourt | Illustration - photo par kaleido-dp de Pixabay
La formation de coiffeur, une des formations diplômantes proposées à l'IFAC de Bethoncourt | Illustration - photo par kaleido-dp de Pixabay

Adieu le CFA, vive l’IFAC, Institut de formation accompagnement du Pays de Montbéliard. Le centre de formation basé à Bethoncourt change d’identité pour mieux coller à la réalité de son activité.

Aujourd’hui, l’apprentissage ne représente plus que 40 % de l’activité de ce qu’on appelait « le CFA du pays de Montbéliard », à Bethoncourt. La formation pour adultes représente le reste, soit 60% (environ 800 personnes chaque année). Il devenait trop réducteur de garder la seule appellation de CFA. L’établissement vient donc de changer de nom et s’appelle désormais IFACPM, pour Institut de formation accompagnement du Pays de Montbéliard. Et pour compléter ce changement, un nouveau site internet très complet vient d’être mis en ligne (accessible ici). Cette nouvelle identité a été présentée lundi soir, 29 septembre, à un parterre d’élus et de partenaires de l’établissement, à l’occasion des 35 ans de l’établissement.

L’activité de formation s’organise ainsi autour de trois pôles : l’école Boudard, la formation pour adultes (FPA) et la formation par apprentissage. L’activité de l’école Boudard a fortement baissé ces dernières années, les besoins d’Hermès ayant été satisfaits pour l’essentiel. Il est cependant toujours possible de suivre des formations de maroquinier (sanctionnée par un CAP), mais aussi de prototypiste, de gainier, de fabriquant de bracelet de montres, de sellier-maroquinier d’art (sanctionnée par un titre professionnel).

La formation continue décline les compétences traditionnellement enseignées au CFA : métiers de la bouche, coiffure, vente, service à la personne, ou encore français langue étrangère et DFL (dispositif de formation linguistique, autrement dit des cours de français pour les personnes rencontrant des difficultés). L’IFAC propose également des formations en hygiène permettant aux restaurateurs de remplir leurs obligations légales.

Intertitre

L’établissement s’est également agrandit avec la construction d’un bâtiment d’environ 400 m², centre de ressources qui devient le cœur du dispositif pédagogique de l’établissement, le mot d’ordre étant l’individualisation des parcours de formations en fonction des niveaux d’entrée des stagiaires. Pour cela, le centre de formation dispose de l’agrément APP, atelier pédagogique personnalisé. Un autre bâtiment de 300 m² a également vu le jour, à destination spécifique des métiers de la bouche. Il accueille par exemple un CAP d’employé polyvalent qui permet d’accéder à des emplois dans la restauration rapide au le snacking.

L’IFAC compte 80 salariés et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 6,5 millions d’euros.

Nos derniers articles

Christophe Grudler est réélu comme eurodéputé, en photo avec la turbine Arabelle. | ©Le Trois - E.C.

Belfort : Christophe Grudler devient trésorier national du MoDem

Le Belfortain a été élu trésorier de sa formation politique lors des universités d’été.
,
Cortège de Montbéliard, lors de la manifestation intersyndicale du 2 octobre 2025.

Montbéliard : la crise automobile dans l’esprit des manifestants

700 à 800 personnes ont manifesté à Montbéliard, ce jeudi après-midi. La mobilisation est moindre qu’en septembre, mais les syndicats tiennent toujours le souffle. Et la crise automobile était sur de nombreuses lèvres dans le cortège. Reportage.
Les manifestants ont fait une halte devant la préfecture du Territoire de Belfort pour une prise de parole de l'intersyndicale. | © Le Trois P.-Y.R.

« En haut des couilles en or, en bas des nouilles encore »

Troisième journée de manifestation depuis la rentrée scolaire de septembre, à Belfort ce jeudi matin. Si le nombre de manifestants est en baisse, la motivation subsiste, attisée par l’incertitude sur le budget 2026. Les slogans en témoignent, parfois avec humour.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC