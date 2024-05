Maison d’arrêt de Belfort : « On vit en petit ce qu’il y a de pire ailleurs »

Face à cela, le personnel manque, ce qui rajoute de la difficulté encore. Cela engendre des heures supplémentaires : jusqu’à 60 heures par mois, expose la déléguée Cathy Soler. Lors de la visite surprise du député du Territoire de Belfort Florian Chauche, plusieurs agents pénitentiaires s’étaient confiés, entre deux couloirs, sur les conditions difficiles de l’exercice entre manque de personnels et surpopulation. Et ce, même dans une petite maison d’arrêt comme celle de Belfort. Le directeur de l’établissement, Mohamed Messaoui avait aussi ajouté que la maison d’arrêt de Belfort présente un taux d’occupation de plus de 143% en moyenne sur l’année. Un taux qui frôle la moyenne nationale. Selon un rapport de l’Observatoire international des prisons, datant de 2023, les maisons d’arrêt atteignent en France un taux de 146 %.

Sur place, l’ensemble des membres du tribunal sont venus en soutien ce 15 mai. Jessica Vonderscher, procureure de la République du Territoire de Belfort, exprime quelques mots sur ce qu’il s’est déroulé dans l’Eure : « Le drame effroyable qui s’est déroulé montre l’ampleur de la criminalité organisée. On le dénonce tous dans l’administration. Avec les agents pénitentiaires, nous faisons partie du même ministère. Cela aurait pu nous arriver également. Nous sommes de la même chaîne pénale et nous indispensables les uns aux autres. En France, il y a 45 000 agents pénitentiaires. Plus de la moitié des personnels du ministère de la Justice.»

Elle ajoute : « Pour moi, c’est le métier le plus difficile. Entre la surpopulation, les conditions de travails, les établissements parfois insalubres. Aussi parce qu’on leur demande de réussir là où tout le monde a échoué et ce 24h sur 24 et sept jours sur sept et sans aucun moyen pour le faire. » Quant au directeur de l’établissement, Mohamed Messaoudi, il comprend la fatigue des agents face à « un nombre croissant de missions liées notamment à la surpopulation carcérale ». Il explique néanmoins que des formations sont faites régulièrement pour les agents, et que les moyens « suivent et vont suivre ». Devant la maison d’arrêt comme devant le tribunal, une minute de silence a été faite à 11h.