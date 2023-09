Belfort : la maison d’arrêt condamnée à vétusté

Un étage plus haut, la musique résonne. Dans la maison d’arrêt, des détenus sont en attente de jugement, d’autres sont condamnés et ont une peine qui n’excède pas deux ans. D’autres encore sont en attente d’affection. « Moi, je n’ai rien fait du tout. » Dans la salle de musculation, un homme se défend. « Ils m’ont mis en prison pour rien. » Un autre homme explique : « On ne peut pas dire que les conditions sont bonnes ici, mais tout est fait dans les règles par rapport à d’autres établissements. » Encore un autre fait passer un message au directeur : « Si juste, on pouvait avoir un peu plus de promenades… »

Les détenus ont le droit à une sortie d’une heure dans la journée dans la cour. Une cour sécurisée, grillagée du sol au plafond, qui empêche les lancers d’objets. Sur le grillage en hauteur, briquets, bouteilles, CDs, peignes ou encore rasoirs n’ont pas réussi à pénétrer dans la cour. Les prisonniers peuvent aussi emprunter des livres, à la bibliothèque, s’inscrire à des formations ; il y en a quatre différentes par an, environ. « Moi, la formation m’a beaucoup appris. J’ai appris à écrire. » Dans une salle de classe, deux hommes sont en formation, en train d’apprendre le français. Au tableau, pas une faute d’orthographe après la dictée qu’il vient de réaliser. Des équivalences du Bac et du BTS sont aussi accessibles. Ainsi que des cours de cuisine ou d’informatique, « pour savoir écrire un mail par exemple », explique un formateur.

Mais il y a également ceux qui restent dans leur cellule toute la journée. Ceux qui ne veulent pas du tout. « Ils n’ont aucune obligation de sortir ou de faire des formations », précise le directeur. « On essaie, mais on ne peut pas non plus les obliger », poursuit-il.