Luxiol : le tueur Christian Dornier s’exprime dans un documentaire

12 juillet 1989, la France s’apprête à célébrer le bicentenaire de la Révolution. À Luxiol, près de Baume-les-Dames, le soleil tape. Les agriculteurs font les foins. Il est midi, dans la ferme familiale, Christian Dornier, 31 ans, prend son fusil de chasse et commence à tirer. Sa mère et sa sœur sont tuées. Son père est blessé. Le jeune homme monte alors dans sa Golf avec son fusil et une boite de cartouche. Il entame un périple meurtrier. Le fusil à la portière de la voiture, il tire sur tous ceux qui croisent son chemin. Une patrouille de gendarmes effectue un contrôle radar à quelques kilomètres de là quand l’appel retentit. Les militaires sont très vite sur place. Ils barrent la route à la voiture de Christian Dornier, qui tire et blesse un officier avant d’être blessé et capturé. Hommes, femmes, enfants… 14 personnes ont été tuées et huit autres blessées. Encore aujourd’hui, il s’agit de la plus importante tuerie de masse en France, hors attentats terroristes.