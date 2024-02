Luxeuil : exercice de vols de nuit autour de la base aérienne jusqu’au 9 février

La 2e escadre de chasse de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur mène des exercices de vols de nuit jusqu’au 9 février, annonce la base aérienne dans un communiqué de presse. Le trafic aérien sera donc plus dense en soirée, pendant cette période. « Ces exercices permettent aux pilotes d’acquérir et de maintenir à haut niveau leurs compétences dans un contexte de basse visibilité », justifie la base aérienne. Ces exercices permettent d’assurer la Posture Permanente de Sécurité (PPS), « mission prioritaire et permanente de l’armée de l’Air et de l’Espace », rappelle l’armée. Les pilotes « assurent la souveraineté de l’espace aérien français au travers de trois missions : détecter, identifier, intervenir, dans un délai très court dans le cadre primordial de l’assistance aux aéronefs en difficulté, de constatation d’infraction et mesures de contrainte ».