L’université de Franche-Comté met à disposition des culottes menstruelles

« Cette transition vers une solution plus durable et écologique est le fruit d’une réflexion approfondie sur les besoins des étudiantes et les meilleures pratiques en matière de santé menstruelle », justifie l’établissement d’enseignement supérieur. « En fournissant des produits menstruels essentiels et en sensibilisant la communauté étudiante aux avantages de cette alternative, l’université de Franche-Comté franchit une étape importante vers une université plus inclusive et respectueuse de l’environnement », insiste l’université.