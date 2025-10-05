PUB

Lucie Ligier, nouvelle directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

Lucie Ligier est nommée directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, le 1er octobre 2025.
Lucie Ligier est nommée directrice de la santé publique de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, le 1er octobre 2025. | ©ARS
En bref

Lucie Ligier vient d’être nommée directrice de la santé publique de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté.

Lucie Ligier, inspectrice à l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), a pris son poste de directrice de la santé publique à l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, le 1er octobre. « Elle succède à Alain Morin, qui a repris ses missions à l’IGAS après 6 années à la direction de la santé publique de l’Agence », indique l’ARS.

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, elle est agrégée d’économie et titulaire d’un master 2 en droit public des affaires, détaille l’ARS. « Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), filière directeurs d’hôpital, Lucie Ligier a exercé de 2009 à 2021 des responsabilités de directeurs adjoints dans différentes fonctions, successivement au CHU de Nancy et au CHU de Dijon (finances, ressources humaines, direction déléguée de pôles cliniques et médico-techniques) », poursuit l’agence. En mars 2021, elle devient directrice générale adjointe du CHU Dijon-Bourgogne et occupera l’intérim de la direction générale de ce même établissement durant 6 mois.

La santé publique, une direction de 120 agents

« À l’été 2023, elle est nommée au sein des cabinets des ministres du travail, de la santé et des solidarités en tant que conseillère santé, offre de soins et établissements ; fonction qu’elle exercera auprès de trois ministres successifs », présente encore l’ARS.

À l’ARS, elle va piloter une direction de 120 agents répartis dans les 8 départements de la région, chargés de la prévention, la promotion de la santé, la veille et la gestion des alertes sanitaires, la santé en lien avec l’environnement.

Début août, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté a aussi accueilli une nouvelle directrice, Mathilde Marmier (lire notre article).  

