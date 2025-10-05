Lucie Ligier, nouvelle directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

Lucie Ligier, inspectrice à l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), a pris son poste de directrice de la santé publique à l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, le 1er octobre. « Elle succède à Alain Morin, qui a repris ses missions à l’IGAS après 6 années à la direction de la santé publique de l’Agence », indique l’ARS.

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, elle est agrégée d’économie et titulaire d’un master 2 en droit public des affaires, détaille l’ARS. « Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), filière directeurs d’hôpital, Lucie Ligier a exercé de 2009 à 2021 des responsabilités de directeurs adjoints dans différentes fonctions, successivement au CHU de Nancy et au CHU de Dijon (finances, ressources humaines, direction déléguée de pôles cliniques et médico-techniques) », poursuit l’agence. En mars 2021, elle devient directrice générale adjointe du CHU Dijon-Bourgogne et occupera l’intérim de la direction générale de ce même établissement durant 6 mois.