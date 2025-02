Les pompiers du Doubs offrent une ambulance aux Ukrainiens

Le service départemental d’incendie et de secours du Doubs (Sdis 25) ont remis les clés d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) à l’association UKRaide, le 19 février. Ce Fiat Ducato est réformé par les pompiers. « Il a été mis en service le 8 décembre 2010 au SDIS 25, et a été utilisé pendant 13 ans et 2 mois. Il a d’abord été affecté au centre de secours renforcé de Saint-Vit de janvier 2011 à mai 2021, où il a été utilisé pour 2 542 interventions. Puis, il a été affecté au centre de secours principal de Besançon Est de mai 2021 jusqu’en février 2025 », indiquent les pompiers du Doubs.

Il a effectué 908 interventions, représentant près de 5 000 heures d’intervention.« Il est donné avec tout le matériel que contient un VSAV afin d’être opérationnel dès son arrivée à Kharkiv pour venir en aide à la population », notent les pompiers.