Les pompiers du Doubs et du Territoire de Belfort en renfort dans le Sud

Départ de pompiers belfortains en renfort dans le Sud, pour lutter contre les feux de forêts, le 24 juillet 2025.
Des pompiers du Doubs et du Territoire de Belfort ont été projetés dans le Sud pour lutter contre des feux d'espaces naturels. | ©Le Trois – archives

Des pompiers du Doubs et du Territoire de Belfort ont pris la direction du Sud pour renforcer les moyens dans la lutte contre les feux d’espaces naturels.

Deux camions citerne feu de forêts du Doubs, un du Territoire de Belfort et un du Jura, ainsi que trois véhicules de liaison du Doubs et un camion logistique ont pris la route du Sud de la France, ce jeudi matin, vers 4 h. « Les sapeurs-pompiers (…) ont été sollicités par le COZ Est en fin d’après-midi et dans le cadre de la solidarité nationale face aux feux d’espaces naturels pour engager des moyens en renfort au profit de la zone de défense Sud », indiquent les pompiers du Doubs dans une communication.

Les pompiers ont pris la direction du Vaucluse

Ces véhicules et ces hommes composeront l’un des trois groupe d’intervention feux de forêt (GIFF) qui composent la colonne de renfort Est Alpha, soit plus de 70 pompiers. Cette colonne comprend aussi des pompiers alsaciens et champenois.

Les pompiers ont été positionnés dans le Vaucluse.

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