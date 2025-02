« L’emprise » au coeur du procès de l’ex-N.2 du tennis français, jugé pour viols

« J’ai essayé de trouver des solutions pour me sortir de cette emprise qu’il avait sur moi mais je ne savais pas comment faire », a témoigné cette frêle jeune femme désormais âgée de 25 ans et qui avait entre 17 et 19 ans au moment des faits. Elle n’a pas sollicité de huis clos, souhaitant s’exprimer « sans honte », selon son avocat, Benjamin Liautaud.

« J’ai tenté de le faire mais il s’est énervé au téléphone. J’ai raccroché, il m’a laissé des messages vocaux, il vérifiait mon téléphone pour voir si je supprimais les messages et les vidéos. Si je ne répondais pas à ses demandes, je me prenais une engueulade », poursuit la jeune femme vêtue d’une veste rose et d’un pantalon clair. Très émue, elle a rapidement pleuré en s’exprimant à la barre. « J’ai développé une peur énorme à (son) égard (…) Je n’arrivais pas à trouver une porte de sortie ou je n’ai pas eu le courage de le faire, j’avais trop honte », a-t-elle ajouté.