Le Trois propose un nouveau site Internet

Le 15 mars 2019, letrois.info était mis en ligne. C’était la 2e page de notre ambitieux projet d’installer un nouveau média d’informations dans le nord Franche-Comté : nouveau nom, nouvelle charte graphique.

Quatre ans plus tard, letrois.info est toujours présent. Et plus motivé que jamais. Si nous devons encore accroître notre notoriété et conforter notre modèle économique, nous nous sommes déjà bien installés dans le paysage médiatique local, autour d’une ligne éditoriale exigeante, indépendante et rigoureuse.

Notre politique de couvrir sous forme de dossiers l’actualité locale porte ses fruits. Nous avons suivi au plus près des sujets essentiels à la vie de notre territoire : les différents plans sociaux de General Electric, où nous avons tenté de vous faire comprendre tous les enjeux inhérents à ces restructurations ; l’émergence de la filière hydrogène ; les difficultés de construction d’une vision politique du nord Franche-Comté ; le suivi de la filière automobile autour de Stellantis. En parallèle, nous avons développé une offre de hors-série thématique, autour de l’hydrogène, de l’immobilier et de la formation.

Nos revenus se construisent autour d’une subvention de soutien aux médias de proximité, de la publicité, des dons de nos lecteurs, des annonces légales et de nos interventions d’éducation aux médias et à l’information, de l’ordre de 200 heures par an.

Ce nouveau site Internet, qui, nous l’espérons, vous satisfera, poursuit notre dynamique enclenchée en fin d’année 2022, lorsque nous avons publié notre application. N’hésitez pas à inviter vos proches à la télécharger. Et si vous avez des remarques à formuler pour ajuster ce nouveau site, n’hésitez pas à nous les transmettre : nous sommes à votre écoute.

Ce sont quatre associés qui veillent à l’avenir de ce média. La rédaction est composée de deux journalistes, dont une apprentie, Eva. Notre ambition est de la titulariser à l’automne, pour continuer notre travail d’enquête, d’analyse et de découverte de ce bassin de vie singulier qu’est le nord Franche-Comté.