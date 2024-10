Le potentiel encore sous-exploité de l’école Rubika à Montbéliard

L’école sent encore le neuf et la peinture fraîche, toute de rouge vêtue. À Montbéliard, depuis deux ans, sont dispensés des cours de design numérique au sein de l’école Rubika. Accessible à partir d’un bac +3, Rubika propose une formation en alternance, facilitant ainsi l’accès à ce cursus qui coûte 10 000 euros par an en parcours classique. Le terme exact de la formation ? Mastère en management de l’ingénierie du design numérique 3D. Avec un diplôme reconnu par l’État en fin de formation. Ce cursus forme les étudiants à donner vie à des produits grâce à la modélisation 3D, notamment dans le domaine du design industriel. Ils deviennent des experts capables de créer des prototypes numériques, de visualiser des matériaux et de mettre en scène des produits pour divers secteurs tels que l’automobile, le luxe, ou encore l’électronique. Malgré cette offre alléchante, la formation peine à prendre de l’élan.

Le problème de ce secteur ? « Il est peu connu du grand public », reconnaît Léa Gruet, chargée de coordination pédagogique. Cela a des répercussions sur les inscriptions à l’école. « Il n’y a pas assez d’étudiants cette année », déplore Alfonsino Cotillo, responsable pédagogique. En septembre 2024, aucun étudiant n’a fait de rentrée en première année dans la promotion. Trop peu d’élèves se sont inscrits. L’objectif de cette année 2024 est de continuer à travailler avec la promotion qui entre en deuxième année, asseoir la réputation de l’école de Montbéliard et faire découvrir cette formation au plus grand nombre, en attendant.