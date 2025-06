Le Malsaucy relance sa saison estivale le 7 juin

Rendez-vous samedi 7 juin pour une journée portes ouvertes à la base nautique du Malsaucy, à Évette-Salbert. Durant cette journée, les visiteurs pourront s’initier au canoë, au kayak, au paddle, mais aussi au volley, au basket, au football ou à la pétanque. L’événement se tiendra de 10h à 16h. Des points de restauration seront accessibles sur place, notamment côté plage, à Pause Nature. « Il est fortement recommandé de venir équipé de chaussures adaptées, comme des baskets ou chaussures nautiques, pour profiter pleinement des animations », précise le conseil départemental du Territoire de Belfort.

Les visiteurs pourront s’abonner pour accéder librement aux activités, y compris l’Archery Game, nouveauté de l’année mêlant tir à l’arc, paintball et balle aux prisonniers. Tarif : 110 euros (plein) ou 55 euros (réduit) pour les résidents, et 130/65 euros pour les extérieurs. Abonnement possible sur place, notamment lors des portes ouvertes.

La journée du 7 juin marquera également le retour de la baignade autorisée sous la surveillance des sauveteurs du SDIS. Elle sera encadrée chaque mercredi, samedi et dimanche jusqu’au 25 juin. Puis, en raison des Eurockéennes, le plan d’eau sera fermé à la baignade jusqu’au 14 juillet. Elle reprendra ensuite tous les jours jusqu’au 31 août, sous réserve de conditions favorables à la suite des contrôles de l’eau de l’agence régionale de santé (lire ici).