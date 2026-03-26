Le lieutenant Arnaud, une vie d’engagements

Treillis sur le dos. Casque de boxe sur la tête. Et gants aux poignets. Le lieutenant Arnaud s’extirpe d’une séance de C4, le combat corps à corps, nouvelle méthode de combat rapproché enseigné par l’armée, au cœur du 35e régiment d’infanterie. En toile de fond de cet exercice, la citadelle de Belfort. Le poids de l’histoire. Et le symbole qu’elle charrie : la résistance. Le réserviste passe ses galons pour devenir moniteur de cette technique de combat. S’il les obtient, il pourra enseigner le C4 autant à des réservistes qu’ à des militaires d’active.

Le lieutenant Arnaud est réserviste chez les Gaillards, le surnom des militaires du 35e régiment d’infanterie, depuis mai 2025. Mais ce jeune homme de 25 ans est réserviste depuis juillet 2018. Ce Breton d’origine l’est devenu dès qu’il fut majeur. Aujourd’hui, le lieutenant Arnaud dirige la première section de la 5e compagnie du régiment, compagnie accueillant des réservistes opérationnels. Mais il a commencé comme 1re classe. Et ces perspectives d’évolution au sein de la réserve l’ont, tout de suite, séduit.