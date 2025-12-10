Le journaliste de L’Est Républicain condamné pour agression sexuelle mis à pied

En août 2025, un journaliste de L’Est Républicain de l’agence de Belfort, spécialisé dans les faits divers, est condamné pour l’agression sexuelle d’une collègue par le tribunal judiciaire de Montbéliard. Une information dévoilée par Le Trois, sous la plume d’Éva Chibane (lire notre enquête).

Le lundi 1er décembre, au cours de la matinée, le journaliste est convoqué par son responsable local. Quinze minutes plus tard, il quitte l’agence. Un mail est alors adressé aux collègues pour les avertir que le journaliste en question serait « absent ». « Sans préciser plus d’éléments », s’étonne-t-on en interne. Depuis, il n’est pas revenu. Les plannings de décembre sont revus pour pallier son absence. La directrice des ressources humaines a tenu, quelques jours plus tard, le même discours aux journalistes locaux. Le journaliste condamné sera absent. Mais on ne dit ni pourquoi. Ni pour combien de temps.

Selon nos informations, le fait-diversier est mis à pied dans l’attente d’une convocation à un entretien avec la direction générale des trois quotidiens régionaux que sont L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain et Vosges Matin. De sources concordantes, cet entretien est programmé au mois de décembre ; c’est une procédure de sanction qui est entamée avec cette convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Un comité social et économique (CSE) de l’entreprise est programmé le 18 décembre. Le syndicat SNJ envisage justement d’aborder ce sujet.