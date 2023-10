Le Grand Belfort envisage d’aider à l’installation des médecins spécialistes

Les conseillers communautaires du Grand Belfort ont approuvé, au mois de mai, une aide financières à l’installation des médecins généralistes. La collectivité veut étendre le dispositif aux médecins spécialistes, aux ORL et aux chirurgiens-dentistes. La proposition sera soumise aux conseillers communautaires, le 12 octobre.

« La santé et plus précisément l’accès à des soins de qualité et de proximité, est devenue la première préoccupation des Français », replace Damien Meslot, président Les Républicains (LR) du Grand Belfort. « Un certain nombre d’habitants ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour traiter les problèmes de santé du quotidien, alerte-t-il. Cette situation n’est pas acceptable. »

L’accompagnement du Grand Belfort pourra aller jusqu’à 60 000 euros pour l’achat de matériel médical et de mobilier, « pour une installation de dix ans minimum », souligne la collectivité.

Les conditions pour obtenir l’aide :