Le FC Sochaux et ses supporters remontés comme jamais

Le passage à l’échelon supérieur occupe tous les esprits. « Quand on est Sochaux, on attend forcément la montée. Après, entre le vouloir et le faire, il y a un monde », explique en bord de pelouse Julien Cordonnier, le manager général du FCSM. Pour cela, ils peuvent déjà s’appuyer sur une préparation physique qui sera complète. Le groupe a six semaines de travail avant d’entamer les matchs amicaux à la mi-juillet. Le retour du championnat de National est prévu pour le week-end du 16 août. D’ici là, le groupe professionnel doit encore s’étoffer. « On attend notamment un attaquant axial; c’est le plus difficile à trouver », rend compte Julien Cordonnier. Trois recrues sont déjà arrivées et ont été présentées à la même occasion : Alexandre Pierre (gardien), Nassim Ouammou (défenseur) et Samy Benchamma (milieu). Les trois nouveaux Sochaliens sont unanimes : « il faut redonner sa place à Sochaux. »