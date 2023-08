FCSM : Nenking a officiellement cédé le club, Jean-Claude Plessis élu président

Le nouveau conseil d’administration du FCSM, réunit ce jour, a nommé Jean-Claude Plessis au poste de président du club, et Pierre Wantiez président-délégué. Il reforme le duo des années 2000, qui avait glané notamment une coupe de France et une coupe de la Ligue. Gérald Maradan est nommé vice-président. Le conseil d’administration compte également Sandro Nardis, président de EIMI, premier partenaire du club qui s’affiche sur le maillot (lire notre article), Xavier Thévenot, Baptiste Vautherin et Mathieu Triclot, président de Sociochaux.

Le club débute ce vendredi soir son championnat, en national, à l’occasion de la 3e journée. Il se déplace au Red Star.