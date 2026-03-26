Le Chilien Zepeda condamné à perpétuité pour l’assassinat de son ex-petite amie à Besançon

La cour d’assises du Rhône a été convaincue « au-delà de tout doute raisonnable » que Nicolas Zepeda a prémédité le meurtre de Narumi Kurosaki, « par jalousie », et qu’il a ensuite « fait disparaître son corps ». Elle l’a condamné ce jeudi 26 mars 2026, en appel, à la prison à perpétuité pour l’assassinat de son ex-petite amie japonaise.

La cour a alourdi la peine de 30 ans requise par l’avocat général, mais aussi les deux verdicts de 28 ans de prison rendus lors de précédents procès, en 2022 et 2023 en appel. La cour de Cassation avait annulé en 2025 le verdict pour vice de procédure.

Nicolas Zepeda, 35 ans, a assassiné la jeune femme, alors étudiante à Besançon, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 « par suffocation », probablement « par strangulation ou étouffement », selon le verdict lu par le président de la cour Eric Chalbos. L’assassinat a eu lieu « dans la chambre 106 » de la résidence universitaire où vivait Narumi Kurosaki. Le Chilien a ensuite « eu le temps d’emporter le corps dans la valise de la victime pour la faire disparaître, possiblement » dans un sous-bois au bord du Doubs où il avait fait un « repérage » quatre jours plus tôt », a-t-il énoncé.