Le Chilien Nicolas Zepeda rejugé à Lyon pour le meurtre de Narumi

Pas de cadavre, pas de preuves, pas d’aveux mais un faisceau d’indices confondants : les jurés devront se forger une intime conviction lors du troisième procès, à partir de mardi à Lyon, du Chilien Nicolas Zepeda, accusé de l’assassinat de son ex-petite amie japonaise, en 2016 à Besançon.

Condamné à vingt-huit ans de prison en 2022, puis à la même peine en appel en 2023, en détention depuis six ans après son extradition du Chili, il a bénéficié en 2025 d’une rare annulation d’un verdict par la Cour de cassation, pour un vice de procédure.

Une nouvelle audience hors norme se profile devant la cour d’assises du Rhône: traducteurs en japonais et espagnol, témoignages en visio sur trois continents, soixantaine de journalistes français et étrangers…

Nicolas Zepeda, 36 ans aujourd’hui, nie mordicus malgré les ingrédients « évidents » d’un « féminicide » prémédité suivi de la dissimulation du corps de l’étudiante de 21 ans, selon un scénario reconstitué implacablement par l’accusation et l’avocat général des premiers procès.