Le 12 avril, prendre le train pour sauver la ligne Belfort-Lure-Épinal

La ligne Belfort-Lure-Épinal est menacée par des arbitrages budgétaires. Cette desserte est l’une des cinq lignes que la Région Bourgogne-Franche-Comté juge trop coûteuses à entretenir sans aide supplémentaire de l’État*. En décembre 2024, Michel Neugnot, premier vice-président de la Région en charge des mobilités, alertait sur la nécessité de faire des choix face à un besoin global de 300 millions d’euros pour la sauvegarde des petites lignes ferroviaires. Une annonce qui a suscité l’inquiétude des élus locaux et des usagers, inquiets de voir ces liaisons remplacées par des bus, une alternative jugée inadaptée aux enjeux écologiques et économiques (lire ici).

Après une première réunion publique le 14 mars, le collectif de défense de la ligne, composé d’élus régionaux, membres du PCF, représentants d’associations d’usagers (Autau), associations, syndicats de cheminots, appelle à une mobilisation forte le 12 avril. Les participants se rassembleront à Belfort à 10h, avant de monter le train à 11h06. Ils marqueront des arrêts symboliques dans chaque gare du parcours, avant d’atteindre Épinal, départ du train retour à 15h28. À Épinal, des militants vosgiens viendront en renfort pour rappeler que cette lutte concerne aussi le Grand Est.

Pour attirer le plus grand nombre, le collectif financera une partie du prix des billets. « Ce sera une journée festive, on invite les habitants et usagers à prendre le train », expliquent les organisateurs. L’objectif est de réunir un maximum de voyageurs dans chaque gare pour transformer ce trajet en une action de sensibilisation et de pression politique. La réouverture exceptionnelle du café de la gare de Lure pendant la mobilisation veut montrer la nécessité de sauvegarder les lignes et les services publics. Car ce sont eux qui permettent de garder le lien social, maintient le collectif.