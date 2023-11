L’avocat de Karim Benzema pour défendre Nicolas Zepeda

En février, son premier procès en appel avait été renvoyé après qu’il eut récusé son nouvel avocat, Me Antoine Vey, et sollicité Renaud Portejoie et Julien Dreyfus. Les deux avocats avaient demandé un délai afin de prendre connaissance de l’épais dossier, de plusieurs milliers de pages. Selon l’enquête, Narumi Kurosaki, arrivée à Besançon à l’été 2016 pour y apprendre le français, avait rompu avec Nicolas Zepeda, qu’elle avait connu au Japon. Il est ensuite venu la retrouver à Besançon, sans la prévenir, et a passé avec elle la nuit du 4 au 5 décembre. Des témoins disent avoir entendu des “hurlements de terreur” et un bruit sourd “comme si on frappait”. Personne n’a plus revu la Japonaise au visage fin, alors âgée de 21 ans. Son corps n’a jamais été retrouvé.