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L’agence événementielle TNT Events brade son matériel

TNT Events installe son matériel aux Eurockéennes.
La braderie est ouverte aux particuliers et professionnels du spectacle. | ©TNT Events
En bref

Suite à son déménagement à l’AtraXion, dont elle est la propriétaire, l’agence événementielle organise une braderie. Lampes, tables, éclairage… seront en vente.

L’agence et prestataire événementielle TNT Events groupe organise une grande braderie de matériel d’occasion. Particuliers, associations et professionnels du spectacle sont invités à cette vente privée. Une première vente était organisée le vendredi 24 avril. Mais pas de panique pour ceux qui auraient loupé la première date, la braderie continue le samedi 25 avril de 9h à 13h au parc Expo de l’AtraXion à Andelnans.

Au programme : du matériel d’agencement comme des tables, des chaises, des tabourets, des mange-debouts ou encore des lampes et éléments de décoration. Du matériel plus technique sera également proposé comme de l’éclairage, de la sonorisation ou des systèmes vidéos. 

« Le tout à prix très attractifs », assure l’agence TNT Events dans leur communiqué. À noter que, le matériel est disponible exclusivement sur place et qu’aucune liste ne sera communiquée en amont. Pour les moyens de paiement, les chèques, les virements instantanés et l’espèce sont acceptés.

Un vent de modernité au parc Expo de l’AtraXion

Une vente qui n’arrive pas par hasard. Depuis dix ans, TNT assure l’exploitation de l’AtraXion et a acquis le foncier en juillet 2024 (lire notre article). Depuis, Thomas Mouhat, le président fondateur de TNT, insuffle un vent de modernisation au parc. Le 1er mars, les équipes de l’agence événementielle ont déménagé d’Argiésans à l’AtraXion (lire notre article). « 650m2 de bureaux ont été créés à l’étage et un entrepôt de 1800m2 vient d’être construit à l’arrière du site », indique le parc expo sur leurs réseaux sociaux.

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