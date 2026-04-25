L’agence événementielle TNT Events brade son matériel

L’agence et prestataire événementielle TNT Events groupe organise une grande braderie de matériel d’occasion. Particuliers, associations et professionnels du spectacle sont invités à cette vente privée. Une première vente était organisée le vendredi 24 avril. Mais pas de panique pour ceux qui auraient loupé la première date, la braderie continue le samedi 25 avril de 9h à 13h au parc Expo de l’AtraXion à Andelnans.

Au programme : du matériel d’agencement comme des tables, des chaises, des tabourets, des mange-debouts ou encore des lampes et éléments de décoration. Du matériel plus technique sera également proposé comme de l’éclairage, de la sonorisation ou des systèmes vidéos.

« Le tout à prix très attractifs », assure l’agence TNT Events dans leur communiqué. À noter que, le matériel est disponible exclusivement sur place et qu’aucune liste ne sera communiquée en amont. Pour les moyens de paiement, les chèques, les virements instantanés et l’espèce sont acceptés.