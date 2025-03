Andelnans : l’AtraXion se réinvente sous l’impulsion de TNT

Ce projet d’envergure est l’aboutissement du parcours atypique de Thomas Mouhat. Il a débuté dans l’événementiel alors qu’il était encore mineur, organisant des soirées et se structurant très tôt pour gérer les aspects administratifs de son activité. Après le bac, il crée TNT Events, qui fête en 2026 ses 20 ans. L’entreprise compte aujourd’hui 30 CDI, réalise 4,4 millions d’euros de chiffre d’affaires et organise 1 000 événements par an. Son activité principale (95% de l’activité) repose sur un parc de matériel et d’outils logistiques qui lui permet de répondre directement aux besoins de tous types de clients – collectivités, entreprises, particuliers – sans faire appel à des prestataires extérieurs. Il conçoit et installe des stands, organise des événements clé en main avec animations et assure l’ensemble des prestations : coordination, transport, installation et régie. Il propose également la location de matériel.

La reprise du parc des expositions (qui ne représente que 5/6% de l’activité totale) il y a neuf ans a constitué un défi de taille. En grande difficulté financière, le site a nécessité un travail de fond. Plongé en redressement judiciaire après un an et demi, Thomas Mouhat a su rebondir. « On m’a dit que ça ne marcherait jamais, que je devais lâcher le parc. » Aujourd’hui, il peut regarder ce parcours avec fierté. « On m’a accordé un répit, et on a réussi à sauver l’entreprise ET le parc. »

Avec ce projet, Thomas Mouhat veut créer une offre complémentaire à ce qui existe dans la région, sans concurrencer d’autres infrastructures comme l’Axone. « Nous, on ne fera jamais de concerts ou ce genre de choses. On a regardé ce qui se faisait ailleurs, pour ne pas dupliquer et apporter une offre différente. L’idée, en créant ces espaces, c’est que tout puisse être privatisé avec plusieurs activités à la fois. »

Ce développement est rendu possible grâce à la synergie de ses filiales, dont TNT Events, qui viendra s’installer dans les locaux. Le modèle économique repose en partie sur cette optimisation – et la vente des locaux d’Argiésans (à ce stade, la moitié des locaux sont vendus). L’investissement total s’élève entre 9 et 11 millions d’euros. Un pari ambitieux, mais structuré, pour faire du parc des expositions d’Andelnans un acteur incontournable de l’événementiel en France.