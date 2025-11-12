La réglementation sur les armes blanches est durcie

Certaines armes blanches, présentant une dangerosité particulière, relèvent dorénavant de la catégorie A1, indique la préfecture de Haute Saône dans son communiqué de presse dédié à la réglementation sur les armes blanches. Il s’agit des couteaux dits « zombie » et des coups de poing américains à 4 trous postérieurs à 1900. Cette nouvelle classification entraîne, pour ces armes, l’interdiction de leur commercialisation, acquisition et détention. En conséquence, les détenteurs – commerces non autorisés et particuliers – ont jusqu’au 7 décembre 2025 pour les remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie, ou encore, pour les commerces, à un professionnel disposant des autorisations nécessaires. Passé ce délai, ils encourent une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.