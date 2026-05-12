La Cour de cassation rejette le recours de Frédéric Péchier

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.
La Cour de cassation a rejeté le recours Frédéric Péchier, condamné en décembre à perpétuité pour 30 empoisonnements. | ©AFP – Arnaud Finistre
En bref

La Cour de cassation a rejeté le recours Frédéric Péchier, condamné en décembre à perpétuité pour 30 empoisonnements. Il réclamait sa remise en liberté pour préparer son procès en appel.

(AFP)

La Cour de cassation a rejeté mardi le recours de l’anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels (lire notre article), qui réclamait sa remise en liberté pour préparer son procès en appel, a-t-on appris de source judiciaire. 

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon avait rejeté le 11 février cette demande de remise en liberté, estimant qu’elle provoquerait un « trouble à l’ordre public ». Selon elle, l’accusé risquerait de faire pression sur les témoins et il n’est pas garanti qu’il se présenterait à son procès en appel, prévu à Lyon, à une date encore non déterminée.

Frédéric Péchier condamné à perpétuité

Les avocats du médecin de 54 ans avaient déposé un recours en cassation contre cette décision. Incarcéré depuis le verdict de la cour d’assises du Doubs, le 18 décembre, Frédéric Péchier a toujours clamé son innocence. 

L’anesthésiste a été reconnu coupable d’avoir, entre 2008 et 2017, empoisonné 30 patients – dont 12 sont morts – en polluant des poches de perfusion, dans le but de nuire à des confrères avec qui il était en conflit. Il n’avait pas été incarcéré pendant l’instruction et a comparu libre pendant son long procès à Besançon.

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