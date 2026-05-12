La Cour de cassation rejette le recours de Frédéric Péchier

La Cour de cassation a rejeté mardi le recours de l’anesthésiste Frédéric Péchier, condamné en décembre à perpétuité pour 30 empoisonnements dont 12 mortels (lire notre article), qui réclamait sa remise en liberté pour préparer son procès en appel, a-t-on appris de source judiciaire.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon avait rejeté le 11 février cette demande de remise en liberté, estimant qu’elle provoquerait un « trouble à l’ordre public ». Selon elle, l’accusé risquerait de faire pression sur les témoins et il n’est pas garanti qu’il se présenterait à son procès en appel, prévu à Lyon, à une date encore non déterminée.