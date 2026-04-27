La Bourgogne-Franche-Comté est-elle productrice de viande ?

Malgré ces 516 millions d’euros de valeur ajoutée, la filière viande est en tension. En 25 ans, la consommation de viande a baissé de 2,6 kg par an par habitant. Une diminution d’autant plus présente pour le boeuf avec moins 4,3 kg. En revanche, la volaille connaît un regain de popularité. Sur la même période, sa consommation a augmenté de 9,5 kg par an par habitants. La filière subit aussi une baisse des effectifs. Les abattoirs de la région ont perdu 1,9 % de leur effectif. Du côté des exploitations agricoles, leur concentration a dégringolé de 19 % entre 2010 et 2020. Sur cette même période, le nombre d’animaux (unité gros bétails) a chuté de 10 %. Autre donnée inquiétante pour la filière : en 2020, plus d’un ménage agricole sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté. Un secteur qui n’attire plus les jeunes alors que la nouvelle génération va bientôt devoir reprendre le relais. 50 % des exploitants ont plus de 50 ans.