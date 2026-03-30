Le prix du carburant réactive la colère des agriculteurs !

C’est la goutte de carburant qui fait déborder le vase ! La hausse des coûts de l’énergie – à la suite de la guerre en Iran initiée par Israël et les États-Unis – génère des secousses dans les milieux économiques. Et en particulier chez les agriculteurs ; pour le gazole non-routier (GNR), utilisé dans les tracteurs, on est déjà à 50 % de hausse.

Théo Widmer, éleveur de vaches laitières à Villars-le-Sec, sur le plateau de Croix, et nouveau président des Jeunes agriculteurs du Territoire de Belfort, a fait ses comptes. Pour une exploitation qui consommerait 30 000 litres de GNR par an, cette augmentation de 50 % génèrerait un surcoût de 20 000 euros. Cette hausse des cours du pétrole a aussi des conséquences sur les prix des engrais et des produits à base de plastique. Autant dire qu’elle fragilise une profession déjà aux abois.

C’est l’une des motivations justifiant la mobilisation des agriculteurs, ce lundi 30 mars. Une vingtaine de tracteurs d’exploitants du Territoire de Belfort s’est rassemblée en convoi pour rejoindre le parvis de la préfecture du Territoire de Belfort. « La réponse du gouvernement est un gag », tance au micro Olivier Fridez, président de la FDSEA 90 et agriculteur à Villars-le-Sec, devant une cinquantaine de personnes réunies devant les grilles de la préfecture ; dans le public, le préfet, mais également le sénateur Les Républicains (LR) Cédric Perrin et le président du Conseil départemental Florian Bouquet. Cette aide, c’est « un prêt de trésorerie », replace Olivier Fridez, amer. Quant à l’aide de 70 millions d’euros envisagée pour les transporteurs, les pêcheurs ou encore les agriculteurs, elle n’est pas bien conséquente non plus, selon ses calculs. Elle ne permettrait de n’acheter que 44 litres de GNR quand on la rapporte aux données du département. Autant dire, une paille.