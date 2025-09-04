À Andelnans, les Jeunes agriculteurs s’activent pour les Terres de Jade

Le soleil tape fort sur les champs d’Andelnans ce mercredi 3 septembre. Des barrières attendent d’être installées, les chapiteaux se dressent déjà et, au loin, deux silhouettes s’affairent en haut d’une butte. Dans l’effervescence des préparatifs, Théo Widmer, président de la manifestation, et Tanguy Follot, président des Jeunes agriculteurs du Territoire de Belfort, coordonnent l’organisation. Depuis lundi, ils travaillent jusque tard avec une vingtaine de bénévoles pour préparer les Terres de Jade, rendez-vous agricole régional prévu les 6 et 7 septembre.
Cela fait vingt et un ans qu’un tel événement n’avait pas eu lieu dans le Territoire de Belfort. « Actuellement, nous sommes une quarantaine de membres aux JA 90. Et nous étions 25 à pouvoir nous investir sur l’événement. L’équipe est dynamique, alors on a décidé de candidater », explique Tanguy Follot. L’édition 2025 accueillera ainsi la finale régionale du concours de labour, qui désignera les représentants bourguignons-francs-comtois pour la finale nationale.
Pas de concours bovin
Samedi après-midi, les participants du département s’affronteront de 13 h 30 à 17 h 30. Dimanche, les vainqueurs de chaque département seront en lice. « Les critères sont nombreux : la régularité, la profondeur, l’homogénéité, il faut éviter les bosses », détaille Théo Widmer. Trois juges bénévoles départageront les concurrents.
Au-delà du concours, la fête agricole se veut grand public. « C’est une manière de faire la promotion de nos métiers », soulignent les deux jeunes agriculteurs. Les visiteurs pourront découvrir une mini-ferme, des expositions de matériel agricole ancien présentées par le musée agricole de Botans, un marché de producteurs et d’artisans, mais aussi un camion pédagogique, L’Aventure du vivant, qui proposera une immersion dans plus de 350 formations agricoles. La mascotte Jade, petite héroïne de bandes dessinées créées pour moderniser l’événement, guidera les familles dans cet univers.
Cette année, la situation sanitaire et la dermatose bovine ont obligé les organisateurs à renoncer au traditionnel concours bovin, qui devait rassembler une centaine de vaches. « Autour du 15 août, on a pris la décision d’annuler », confient-ils. En contrepartie, les animations se multiplient : spectacles équestres (trois par jour), démonstration de Moiss-Batt cross — une course spectaculaire avec de vieilles moissonneuses-batteuses —, show de moto trial sur tremplins, balades en calèche et à poney, structures gonflables, maquillage pour les enfants, chamboule-tout.
8 000 visiteurs attendus
Le samedi soir, un repas dansant sous chapiteau réunira les participants autour du groupe « Les Spiders ». Pour les organisateurs, l’enjeu est de taille. Depuis octobre dernier,les jeunes agriculteurs se relaient pour monter de toutes pièces ce rendez-vous, de la recherche de financements aux partenariats. « Il ne faut pas qu’on se loupe », sourit Théo Widmer. « On a essayé de faire au mieux », ajoute-t-il, modeste.
Avec 52 hectares mis à disposition, situés rue de Meroux à Andelnans, près de l’unité de méthanisation du SCEA des Longchamps et à deux pas de l’A36 et de la gare TGV, le site offre une facilité d’accès. Les organisateurs espèrent accueillir près de 4 000 visiteurs par jour.
L’entrée est fixée à 2 euros, gratuite pour les moins de 12 ans. Le dîner-concert est proposé sur réservation à 25 euros (17 pour les enfants) (voir ici). L’entrée au bal seule est fixée à 10 euros à partir de 22 h 30.