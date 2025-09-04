À Andelnans, les Jeunes agriculteurs s’activent pour les Terres de Jade

Samedi après-midi, les participants du département s’affronteront de 13 h 30 à 17 h 30. Dimanche, les vainqueurs de chaque département seront en lice. « Les critères sont nombreux : la régularité, la profondeur, l’homogénéité, il faut éviter les bosses », détaille Théo Widmer. Trois juges bénévoles départageront les concurrents.

Au-delà du concours, la fête agricole se veut grand public. « C’est une manière de faire la promotion de nos métiers », soulignent les deux jeunes agriculteurs. Les visiteurs pourront découvrir une mini-ferme, des expositions de matériel agricole ancien présentées par le musée agricole de Botans, un marché de producteurs et d’artisans, mais aussi un camion pédagogique, L’Aventure du vivant, qui proposera une immersion dans plus de 350 formations agricoles. La mascotte Jade, petite héroïne de bandes dessinées créées pour moderniser l’événement, guidera les familles dans cet univers.

Cette année, la situation sanitaire et la dermatose bovine ont obligé les organisateurs à renoncer au traditionnel concours bovin, qui devait rassembler une centaine de vaches. « Autour du 15 août, on a pris la décision d’annuler », confient-ils. En contrepartie, les animations se multiplient : spectacles équestres (trois par jour), démonstration de Moiss-Batt cross — une course spectaculaire avec de vieilles moissonneuses-batteuses —, show de moto trial sur tremplins, balades en calèche et à poney, structures gonflables, maquillage pour les enfants, chamboule-tout.