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JonXion : 10 nouveaux praticiens dentaires dans un cabinet d’envergure

Image illustration d'un fauteuil de cabinet dentaire.
Un service de chirurgie dentaire va bientôt compléter le cabinet. | ©StockSnap Pixabay

Un nouveau centre dentaire pluridisciplinaire a vu le jour à la JonXion. Le principe : dix praticiens pour huit domaines de soins réunis sous le même toit.

Début mai, un cabinet dentaire pluridisciplinaire de 400 m2 a vu le jour à la JonXion. Il y a trois mois, Tandem vendait les locaux pour que des praticiens spécialisés dans le dentaire puissent s’y installer. Après l’aménagement de l’espace, le défi est relevé et le cabinet Clinisis est né. Le docteur Dominique Massun-Rosner et neuf autres praticiens sont prêts à accueillir de nouveaux patients. Une offre de soin dentaire qui s’ajoute aux dix cabinets ouverts en avril à l’hôpital Nord-Franche-Comté (lire notre article)

Avec une approche pluridisciplinaire, les patients peuvent retrouver huit domaines de soins : implantologie, chirurgie orale, orthodontie, parodontologie, pédodontie, soins courants et bilan, endodontie. Un service d’esthétique dentaire devrait prochainement voir le jour. Entre une imagerie 3D, un scanner intra-oral, des radiographies numériques et des fauteuils connectés, la prise en charge des patients a été réfléchie avec des outils innovants puisqu’un plateau technique innovant a été installé.

Huit domaines de soins

« CLINISIS réunit des praticiens libéraux et salariés au sein d’un plateau technique partagé. Chacun conserve sa liberté de pratique et son niveau d’exigence — en bénéficiant d’équipements et de synergies au service de chaque patient », est-il inscrit sur le site internet du cabinet. Ce nouveau centre dentaire accueille également les patients sans médecins traitants. 

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Pour prendre rendez-vous, cela se passe sur le site internet du cabinet.

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