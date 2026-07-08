J’ai testé pour vous le camping des Eurockéennes

La musique ne s’arrête jamais ! Il est 2 h 30 du matin, je quitte le festival sous la musique de Mosimann, direction le camping des Eurockéennes. Deux options sont possibles: soit rentrer en navette, soit prendre le chemin à travers la forêt pour rejoindre le camping. J’ai choisi la tranquillité plutôt que la rapidité. Le soir, il y a beaucoup de monde qui repart en navette, il faut souvent attendre. Le chemin qui mène au camping est illuminé par une bande lumineuse suspendue à des poteaux. La balade est agréable après une longue soirée au festival.

Vingt minutes plus tard, je ressens les vibrations de la musique qui provient du camping. La soirée ne se finit jamais, lors d’un festival. La fête se prolonge jusqu’à la fin des Eurockéennes. Sous le chapiteau, un DJ fait défiler les musiques pour assurer l’ambiance pour les festivaliers. Je savais que je ne dormirais pas au calme; il y a toujours du bruit. Le conseil est de récupérer des bouchons d’oreilles, distribués dans le festival, pour essayer de s’endormir. A 3 heures du matin avec la fatigue, ça a été plutôt facile: on oublie l’environnement, les voisins qui profitent de l’ambiance. Mais il fallait prévoir une couverture, car ce soir-là, la température est redescendue. Ça rafraîchit après une soirée ensoleillée.

La surprise a eu lieu à mon réveil vers 10 h: je me suis endormie frigorifiée pourtant, le matin il fait extrêmement chaud. Le soleil se lève tôt, la température s’élève rapidement. La nuit a été courte. Mais la bonne ambiance prime sur la fatigue. Pour faire du camping, il faut aimer être proche de la nature. Les douches et les toilettes, ce n’est pas le luxe, mais cela dépanne en cas d’urgence. Il faut aimer les douches froides et ne pas respirer avant d’aller aux toilettes.