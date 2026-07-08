J’ai testé pour vous le camping des Eurockéennes

Juliana Burel
La musique ne s’arrête jamais ! Il est 2 h 30 du matin, je quitte le festival sous la musique de Mosimann, direction le camping des Eurockéennes. Deux options sont possibles: soit rentrer en navette, soit prendre le chemin à travers la forêt pour rejoindre le camping. J’ai choisi la tranquillité plutôt que la rapidité. Le soir, il y a beaucoup de monde qui repart en navette, il faut souvent attendre. Le chemin qui mène au camping est illuminé par une bande lumineuse suspendue à des poteaux. La balade est agréable après une longue soirée au festival.
Vingt minutes plus tard, je ressens les vibrations de la musique qui provient du camping. La soirée ne se finit jamais, lors d’un festival. La fête se prolonge jusqu’à la fin des Eurockéennes. Sous le chapiteau, un DJ fait défiler les musiques pour assurer l’ambiance pour les festivaliers. Je savais que je ne dormirais pas au calme; il y a toujours du bruit. Le conseil est de récupérer des bouchons d’oreilles, distribués dans le festival, pour essayer de s’endormir. A 3 heures du matin avec la fatigue, ça a été plutôt facile: on oublie l’environnement, les voisins qui profitent de l’ambiance. Mais il fallait prévoir une couverture, car ce soir-là, la température est redescendue. Ça rafraîchit après une soirée ensoleillée.
La surprise a eu lieu à mon réveil vers 10 h: je me suis endormie frigorifiée pourtant, le matin il fait extrêmement chaud. Le soleil se lève tôt, la température s’élève rapidement. La nuit a été courte. Mais la bonne ambiance prime sur la fatigue. Pour faire du camping, il faut aimer être proche de la nature. Les douches et les toilettes, ce n’est pas le luxe, mais cela dépanne en cas d’urgence. Il faut aimer les douches froides et ne pas respirer avant d’aller aux toilettes.
L'ambiance est à la fête
Le camping a une ambiance très conviviale, festive et joyeuse. Les gens sont là pour faire la fête et profiter du moment avec leurs proches ou des inconnus rencontrés la veille. Des activités sont organisées pour animer les campeurs. François, un habitué des campings de festival, décrit l’ambiance : “Il y a du monde, mais les gens sont ouverts, il y a une bonne entente.” Cette réflexion est commune à de nombreuses personnes qui ont choisi le camping. “Le camping, c’est animé et très fun”, déclare Camille qui a passé la nuit sur le site.
Dormir sur place est aussi un moyen d’éviter les risques. Lors des festivals, on s’amuse, on boit de l’alcool et c’est là que vient le danger (lire notre article). Pour éviter les risques, certains choisissent donc le camping comme meilleure option pour ne pas reprendre le volant alcoolisés Les campeurs viennent faire la fête et profitent sans se soucier de conduire. Les Eurockéennes proposent un stand où l’on peut souffler dans un éthylotest. Le camping, c’est la bonne ambiance, mais c’est aussi la sécurité.
Camping, mode d'emploi
Voici les conseils de Juliana après sa nuit au camping:
- Avoir des bouchons d’oreille
- prévoir des vêtements chauds
- Choisir une tente blanche pour diminuer la chaleur dans la tente le matin
- Laisser les ouvertures de la tente ouvertes pour créer un courant d’air
- Prévoir les affaires selon la température et la météo
- Toujours prévoir du papier toilettes
- Profiter de l’ambiance, surtout le samedi
- Faites connaissance avec vos voisins, ils pourront être d’une grande aide en cas de problème