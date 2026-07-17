Il est 14 h 45. Les coureurs du Tour de France et le vainqueur Mauro Schmid (lire notre article) ne seront là que dans trois heures. Mais l’ambiance est déjà folle sur la ligne d’arrivée, à Belfort, pour cette 13e étape de l’édition 2026, ce vendredi 17 juillet. Le public applaudit et fait résonner les pancartes publicitaires installées le long de la ligne droite finale. Au pied de la maison du Peuple, il y a déjà un goût de victoire.

Youssouf, 13 ans, originaire de Besançon, passe la célèbre ligne d’arrivée. Son fauteuil roulant est porté par un vélo doté d’un plateau accroché sur la fourche avant. C’est Yannick, éducateur sportif à l’Alled, à Besançon, qui donne les coups de pédales derrière. Youssouf est l’une des vingt-cinq personnes en situation de handicap qui ont terminé la 13e étape, reliant Dole à Belfort. « On peut dire que j’ai fait une partie du Tour de France », confie le jeune homme, adepte de foot fauteuil. « Les gens nous applaudissent, nous encouragent », confie Youssouf, sous le coup de l’émotion. Ce qu’il a apprécié : la vitesse. C’est ce que permet son équipement : retrouver le plaisir de la vitesse, en faisant du vélo, malgré le handicap.

Une cinquantaine de personnes a parcouru les derniers kilomètres de l’étape grâce à cette initiative en joëlette, vélocargo, triporteurs, handbikes, tricycles, tandem, hippocampe, vélo Scorpion ou encore Fun2go… « C’est un panel de tout ce qui existe », sourit Diane Dubresson, responsable de la fondation Arc-en-Ciel, qui a porté ce projet baptisé « Vélo pour tous ». Des équipements qui permettent de favoriser la pratique sportive à tout-à-chacun.

En début d’année, elle a lancé l’idée auprès de différentes structures du handicap pour monter cette action. Arc-en-Ciel a été rejoint par l’Adapei, le Sesam autisme ou encore l’association hospitalière Bourgogne-Franche-Comté. « Nous voulions faire vivre ces sensations à tout le monde, explique Diane Dubresson. Et les gens sont toujours sensibles à notre cause. Cela permet de créer du lien. » Les différents matériels ont permis d’amener des personnes âgées dépendantes, des personnes souffrant de troubles psychiatriques, d’handicaps moteurs ou mentaux. Pour que chacun puisse faire, selon ses capacités.