« J’ai fait une partie du Tour de France »

L'initiative "Vélo pour tous" a sensibilisé aux enjeux du handicap lors de l'arrivée du Tou de France à Belfort le 17 juillet 2026.
L'initiative "Vélo pour tous" a sensibilisé aux enjeux du handicap lors de l'arrivée du Tou de France à Belfort le 17 juillet 2026. | ©Le Trois – Thibault Quartier
Reportage

Plusieurs structures du handicap du nord Franche-Comté ont proposé l’initiative « Vélo pour tous ». Ce vendredi 17 juillet, vingt-cinq personnes en situation de handicap ont parcouru les deniers kilomètres de l’étape Dole-Belfort, pour sensibiliser aux enjeux de l’accessibilité. Reportage.

Il est 14 h 45. Les coureurs du Tour de France et le vainqueur Mauro Schmid (lire notre article) ne seront là que dans trois heures. Mais l’ambiance est déjà folle sur la ligne d’arrivée, à Belfort, pour cette 13e étape de l’édition 2026, ce vendredi 17 juillet. Le public applaudit et fait résonner les pancartes publicitaires installées le long de la ligne droite finale. Au pied de la maison du Peuple, il y a déjà un goût de victoire.

Youssouf, 13 ans, originaire de Besançon, passe la célèbre ligne d’arrivée. Son fauteuil roulant est porté par un vélo doté d’un plateau accroché sur la fourche avant. C’est Yannick, éducateur sportif à l’Alled, à Besançon, qui donne les coups de pédales derrière. Youssouf est l’une des vingt-cinq personnes en situation de handicap qui ont terminé la 13e étape, reliant Dole à Belfort. « On peut dire que j’ai fait une partie du Tour de France », confie le jeune homme, adepte de foot fauteuil. « Les gens nous applaudissent, nous encouragent », confie Youssouf, sous le coup de l’émotion. Ce qu’il a apprécié : la vitesse. C’est ce que permet son équipement : retrouver le plaisir de la vitesse, en faisant du vélo, malgré le handicap.

Une cinquantaine de personnes a parcouru les derniers kilomètres de l’étape grâce à cette initiative en joëlette, vélocargo, triporteurs, handbikes, tricycles, tandem, hippocampe, vélo Scorpion ou encore Fun2go… « C’est un panel de tout ce qui existe », sourit Diane Dubresson, responsable de la fondation Arc-en-Ciel, qui a porté ce projet baptisé « Vélo pour tous ». Des équipements qui permettent de favoriser la pratique sportive à tout-à-chacun.

En début d’année, elle a lancé l’idée auprès de différentes structures du handicap pour monter cette action. Arc-en-Ciel a été rejoint par l’Adapei, le Sesam autisme ou encore l’association hospitalière Bourgogne-Franche-Comté. « Nous voulions faire vivre ces sensations à tout le monde, explique Diane Dubresson. Et les gens sont toujours sensibles à notre cause. Cela permet de créer du lien. » Les différents matériels ont permis d’amener des personnes âgées dépendantes, des personnes souffrant de troubles psychiatriques, d’handicaps moteurs ou mentaux. Pour que chacun puisse faire, selon ses capacités.

[ En images ]

L'initiative "Vélo pour tous" a sensibilisé aux enjeux du handicap lors de l'arrivée du Tou de France à Belfort le 17 juillet 2026.
L'initiative "Vélo pour tous" a sensibilisé aux enjeux du handicap lors de l'arrivée du Tou de France à Belfort le 17 juillet 2026.
L'initiative "Vélo pour tous" a sensibilisé aux enjeux du handicap lors de l'arrivée du Tou de France à Belfort le 17 juillet 2026.
L'initiative "Vélo pour tous" a sensibilisé aux enjeux du handicap lors de l'arrivée du Tou de France à Belfort le 17 juillet 2026.
L'initiative "Vélo pour tous" a sensibilisé aux enjeux du handicap lors de l'arrivée du Tou de France à Belfort le 17 juillet 2026.

« Je ne baisse pas les bras »

« Je retiens de l’émotion », confie Romain, 22 ans, à bord d’un Fun2Go, avec Jean-Louis Saugier à ses côtés, de la société Colibrius (notre article), qui propose des équipements de mobilité adaptés. Jean-Louis Saugier, 73 ans, ancien ingénieur PSA, se définit comme un « entrepreneur engagé dans l’amélioration de la mobilité et motricité des personnes à mobilité réduite, seniors et personnes porteuses d’un handicap. Handisport et cyclotourisme adapté, labellisé Tourisme et Handicap ». Le terme « entrepreneur engagé » correspond bien au personnage.

« Je regarde toutes les étapes du Tour de France à la télévision », ajoute Romain plein d’enthousiasme, heureux de vivre ça en vrai. Il a pris part à l’aventure il y a quelques semaines lorsque Jean-Louis Saugier lui a demandé de faire le mannequin pour la revue Marie-Claire, pour un article évoquant le Frame Running, sport qu’il pratique ; c’est un engin à trois roues sur lequel une personne handicapée peut se positionner sur une selle tout en prenant un appui sur le ventre en se penchant en avant. Le gérant de Colibrius lui a alors proposé de participer à cet événement « Vélo pour tous ». Cette course de Belfort permet surtout à Romain de s’entraîner pour un prochain projet d’envergure, en Suisse, où il participera à une course de 24 heures. Le jeune n’est jamais à cours défis. 

Son plus grand, depuis un an, est tout autre. Cet ancien agent d’accueil chez France travail recherche un emploi depuis juillet 2025. Il a déjà reçu 77 refus… « Mais je ne baisse pas les bras », assure-t-il, déterminé. C’est l’un des messages adressés par les organisateurs de cette initiatives, ce vendredi après-midi à Belfort : ne jamais baisser les bras, pour les lever un jour sur la ligne d’arrivée. 

L'initiative "Vélo pour tous" a sensibilisé aux enjeux du handicap lors de l'arrivée du Tou de France à Belfort le 17 juillet 2026.
L'initiative "Vélo pour tous" a sensibilisé aux enjeux du handicap lors de l'arrivée du Tou de France à Belfort le 17 juillet 2026. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Nos derniers articles

,
Le FC Sochaux-Montbéliard a dévoilé son maillot domicile 2026-2027 sur les routes du Tour de France.

Le FC Sochaux dévoile son maillot (jaune) au bord des routes du Tour de France

Le FC Sochaux-Montbéliard a dévoilé son maillot domicile 2026-2027 sur les bords du Tour de France, lors de la 13e étape entre Dole et Belfort. Le club l’a fait depuis la commune de Chaux, au pied du ballon d’Alsace.
Le Suisse Mauro Schmidt a remporté la 13e étape du tour de France 2026, entre Dole et Belfort.

Tour de France : Mauro Schmid s’impose à Belfort pour la 13e étape

Mauro Schmid a remporté la plus longue étape du Tour de France 2026, entre Dole (Jura) et Belfort, longue de 205 kilomètres.
Alstom vend son usine de Reichshoffen à l'Espagnol CAF. | ©Alstom – Frédérique Clément

Haute-Saône : 21 vaches tuées dans une collision avec un train

21 vaches ont été tuées dans une collision avec un train à Creveney, en Haute-Saône, tôt ce vendredi matin. Les bovins s'étaient égarés et s'étaient allongés sur la voie. La locomotive a déraillé. Cinq passagers ont été légèrement blessés

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

96 Appartements6 Immeubles60 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC