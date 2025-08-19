Étupes : trois roues pour redonner de la mobilité

Sur sa page Linkedin, Jean-Louis Saugier se définit comme un « Entrepreneur engagé dans l’amélioration de la mobilité et motricité des personnes à mobilité réduite, seniors et personnes porteuses d’un handicap. Handisport et cyclotourisme adapté, labellisé Tourisme et Handicap ». Le terme « entrepreneur engagé » correspond bien au personnage.

À 73 ans, nombreux sont ceux qui ont arrêté toute activité professionnelle et qui profitent d’une retraite bien méritée. Pas lui. Et pas pour des raisons financières, puisqu’il n’est pas rémunéré par son entreprise et vit de sa pension de retraite. Il a quitté son travail d’ingénieur au sein du site d’essais de PSA (devenu Stellantis) à Belchamp, dans le cadre d’un plan de réduction d’effectifs. Avec ses indemnités de départ, il a créé Colibrius, en avril 2010.

L’idée de lancer une entreprise spécialisée dans l’aide à la mobilité est née d’un concours de circonstances. Tout d’abord, plusieurs amis ou membres de sa famille (à commencer par son père) étaient porteurs de handicap. D’autre part, en se rendant chez sa fille, aux Pays-Bas, il a « croisé de drôles de vélos ». Et c’est ainsi qu’il a découvert une entreprise hollandaise d’environ 250 salariés, qui conçoit et fabrique des tricycles destinés aux personnes confrontées à des difficultés de mobilité, soit en raison d’un handicap, soit en raison de leur âge.

« Ce sont des vélos très sophistiqués », souligne Jean-Louis Saugier : ils doivent allier solidité, légèreté, sécurité, confort, ergonomie, etc. Autant de contraintes qui nécessitent d’importants moyens de recherche, conception et développement, inaccessibles pour une PME.