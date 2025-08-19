Étupes : trois roues pour redonner de la mobilité

Le Frame running, dont Jean-Louis Saugier fait la promotion et qui pourrait l'emmener aux Jeux paralympiques. | ©Pierre-Yves Ratti
Reportage

Depuis 2010, Jean-Louis Saugier, ancien ingénieur de PSA, gère l’entreprise Colibrius, installée dans la pépinière d’entreprises de Technoland à Étupes. Cette entreprise s’attache à redonner de la mobilité aux personnes handicapées, aux personnes âgées et plus largement aux personnes à mobilité réduite. Le tout avec des engins à trois roues, dont un tout nouveau qui pourrait l’emmener aux Jeux paralympiques de 2028, à Los Angeles.

Sur sa page Linkedin, Jean-Louis Saugier se définit comme un « Entrepreneur engagé dans l’amélioration de la mobilité et motricité des personnes à mobilité réduite, seniors et personnes porteuses d’un handicap. Handisport et cyclotourisme adapté, labellisé Tourisme et Handicap ». Le terme « entrepreneur engagé » correspond bien au personnage.

À 73 ans, nombreux sont ceux qui ont arrêté toute activité professionnelle et qui profitent d’une retraite bien méritée. Pas lui. Et pas pour des raisons financières, puisqu’il n’est pas rémunéré par son entreprise et vit de sa pension de retraite. Il a quitté son travail d’ingénieur au sein du site d’essais de PSA (devenu Stellantis) à Belchamp, dans le cadre d’un plan de réduction d’effectifs. Avec ses indemnités de départ, il a créé Colibrius, en avril 2010. 

L’idée de lancer une entreprise spécialisée dans l’aide à la mobilité est née d’un concours de circonstances. Tout d’abord, plusieurs amis ou membres de sa famille (à commencer par son père) étaient porteurs de handicap. D’autre part, en se rendant chez sa fille, aux Pays-Bas, il a « croisé de drôles de vélos ». Et c’est ainsi qu’il a découvert une entreprise hollandaise d’environ 250 salariés, qui conçoit et fabrique des tricycles destinés aux personnes confrontées à des difficultés de mobilité, soit en raison d’un handicap, soit en raison de leur âge.

« Ce sont des vélos très sophistiqués », souligne Jean-Louis Saugier : ils doivent allier solidité, légèreté, sécurité, confort, ergonomie, etc. Autant de contraintes qui nécessitent d’importants moyens de recherche, conception et développement, inaccessibles pour une PME.

« Tricycles pour tous »

Jean-Louis Saugier s’est donc concentré sur la distribution et la location de ces vélos, ou plutôt tricycles, qui redonnent de la mobilité. La location ne représente qu’environ 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise – qui oscille entre 330 000 et 400 000 € selon les années – mais c’est peut-être la partie la plus visible de son activité. Dès les beaux jours revenus, Jean-Louis Saugier et sa compagne, Mireille Lesage, salariée de l’entreprise, assurent un service de location de ces « tricycles pour tous ».

Ils disposent d’un parc d’une quinzaine de véhicules, presque tous à assistance électrique, pour la location, au départ de l’accueil de la base nautique de Brognard, entre Montbéliard et Belfort. Ils permettent aussi bien à des personnes hébergées en Ehpad que des personnes handicapées de faire un tour autour du plan d’eau ou sur la piste cyclable voisine. Un vrai bol d’oxygène qui leur permet aussi d’avoir une activité physique hors les murs, avec l’aide de leurs accompagnateurs.

Distribution à travers toute la France

L’autre part du chiffre d’affaires est presque totalement réalisée par la commercialisation et la distribution de tricycles adaptés. À quelques particuliers, mais surtout à des associations ou des établissements spécialisés, hôpitaux ; dans la région comme dans toute la France. Par exemple, Colibrius est l’un des quatre fournisseurs de l’association « A vélo sans âge », une association qui dispose d’un réseau de soixante antennes à travers la France et offre la possibilité aux personnes âgée de se déplacer sur des cycles adaptés « pour le plaisir de sentir le vent dans les cheveux ». 

Colibrius fournit 150 cycles à cette association et assure la livraison, la prise en main et la maintenance de premier niveau. L’entreprise a construit sa réputation par le bouche-à-oreille, auprès des ergothérapeutes, des professeurs de sport adapté, voire de certains athlètes. Jean-Louis Saugier mise sur la fiabilité du matériel, le confort du pilote comme du passager, mais aussi l’esthétique, notamment vis-à-vis des plus jeunes : « Il faut que le copain valide ait envie de lui piquer le vélo ou de l’essayer, plaisante-t-il. Il faut que l’esthétique efface l’étiquette « handicapé ». »

Une labellisation en Alsace

Dans le même état d’esprit, Jean-Louis Saugier évite les salons dédiés au handicap et préfère prendre un stand dans les salons du vélo, dans une démarche d’inclusion. C’est ainsi qu’à Strasbourg, il a noué des liens avec Alsace Destination Tourisme et avec Alsace à vélo et lancé des projets dans le cyclotourisme adapté.

Il a ainsi effectué des reconnaissances sur des pistes cyclables avec ses tricycles les plus encombrants, a identifié les pentes trop fortes, les aires possibles de chargement/déchargement pour les personnes en fauteuil roulant, etc.

Résultat : cette collaboration a débouché sur la labellisation par l’association Tourisme et handicap de la première piste cyclable adaptée aux personnes handicapées, sur une distance de 18 km, entre Neuf-Brisach et Kunheim. Deux autres pistes sont en cours de labellisation et Jean-Louis Saugier essaye de lancer la démarche pour l’EuroVélo 6 qui traverse le nord Franche-Comté.

Pendant le mois d’août, Le Trois vous distille quelques-uns des articles de son dernier magazine.

    • Le vélo se rêve en filière, Le Trois, juillet 2025, 7€. Acheter la version numérique ici (4,5 €) | commander la version papier : sur demande, à redaction@letrois.info

En route pour les Jeux paralympiques

Jean-Louis Saugier est toujours en veille de nouveautés et d’innovations. C’est ainsi qu’il s’est intéressé à un engin imaginé et créé par une Danoise, Connie Hansen, kinésithérapeute et championne de course en fauteuil.

Elle a imaginé un engin à trois roues sur lequel une personne handicapée peut se positionner sur une selle tout en prenant un appui sur le ventre en se penchant en avant. La personne peut alors engager un déplacement en poussant sur le sol de la pointe des pieds.

L’engin a été baptisé « Frame running », autrement dit « châssis pour courir ». Cela a donné naissance à une nouvelle discipline qui sera inscrite parmi celles des prochains Jeux paralympiques à Los Angeles.

Colibrius est partenaire de Connie Hansen et a effectué une démonstration à la fédération française handisports (FFH). Et la FFH lui a commandé soixante engins, diffusés à travers toute la France, y compris dans les territoires ultramarins. Soit un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 000 euros.

Et Jean-Louis Saugier va accompagner au Danemark une délégation de douze athlètes français qui vont participer à une rencontre de 120 athlètes paralympiques venus de vingt nations, pour trois jours d’entraînement intensif. Il remplira la mission de mécano de la FFH. Une démarche qui pourrait bien l’emmener au Jeux paralympiques de Los Angeles avec l’équipe de France.

Nos derniers articles

Me Randall Schwerdorffer, avocat du Dr Péchier, indique que, dans le cadre actuel "on n'assumera pas la défense de Frédéric Péchier" - (Archive Le Trois Thibault Quartier)

Procès Péchier: les avocats de l’anesthésiste bisontin menacent de se retirer

Les défenseurs de l’anesthésiste bisontin dénoncent la faible montant de l’aide juridictionnelle et demandent que les parties civiles reversent 10 % de leur propre aide perçue. Une réunion de médiation est prévue le 2 septembre.
La Savoureuse à sec, en septembre 2022, à Sermamagny, dans le périmètre de la zone de captage d'eau potable (archives Le Trois - TQ).

Le Doubs et la Haute-Saône passent en alerte sécheresse renforcée

Les préfectures des deux départements annoncent de nouvelles mesures de restriction de consommation : le dernier épisode de canicule a accentué la sécheresse et les pluies récentes ou annoncées ne suffisent pas à compenser.
Clément Genestier a créé le Camion à vélo en 2018. | ©Thibault Quartier

Le Camion à vélo répare au plus près de chez vous

Clément Genestier a créé le Camion à vélo, un atelier mobile pour l’entretien et la réparation de son vélo. Il se déplace dans un rayon d’une heure autour de Vesoul. On l’a rencontré à Belfort, sur un parking.

