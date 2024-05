Hôpital Nord Franche-Comté : un nouvel équipement de pointe en radiothérapie

Contrairement aux autres machines, l’ensemble des outils d’Halcyon sont intégrés dans l’anneau dans lequel entre le patient. Il n’y a plus de bras articulés qui tournent autour de lui pour irradier ou faire des photographies ; on va plus vite et on limite le risque de collision entre ces outils. Halcyion est aussi beaucoup plus silencieux. L’ensemble est moins impressionnant. C’est un confort supplémentaire pour le patient. « En améliorant le confort, on améliore le traitement », souligne Fatiha Boulbair. Il faut que le patient ne bouge pas. Si c’est moins impressionnant et que la machine est plus rapide, il est plus facile de rester immobile. La machine est ainsi plus précise et les faisceaux d’irradiation sont dirigés au plus près de la tumeur. Le nouvel accélérateur acquiert aussi plus rapidement les images du patient, ce qui accélère encore la prise en charge et donc la précision. Il faut compter une dizaine de minutes pour une séance.

Avant d’être traité par Halcyon, les patients passent un scanner dosimétrique, où « le médecin dessine les zones où irradier », détaille la docteure Fatiha Boulbair. L’hôpital dispose de cet équipement, comme des accélérateurs de particules, depuis 2013. Auparavant, les accélérateurs de particules étaient utilisées pour traiter les petites tumeurs. Avec Halcyon, les praticiens peuvent s’attaquer à des tumeurs plus grandes ; le nouvel équipement sera notamment dédié au traitement du cancer du sein.

« La performance du plateau [de cancérologie] et des équipements n’est plus à démontrer », replace Pascal Mathis, directeur général de l’hôpital Nord Franche-Comté. Seuls les établissements hospitaliers du nord Franche-Comté et de Besançon disposent d’équipement en radiothérapie en Franche-Comté. « C’est une technologie maximale, sans avoir un déplacement lointain », salue Alain Picard, vice-président au Grand Belfort, en charge du développement des politiques de santé, qui rappelle que ces traitements demandent de « la répétition ». Les avoir à « proximité » est donc une force, car cela évite que certains « renoncent aux soins [s’ils sont] trop loin ».

En 2023, 25 482 séances de radiothérapie ont été assurées à l’hôpital Nord Franche-Comté, pour 1 308 patients. L’accélérateur de particules coûte 2,5 millions d’euros. L’aménagement complet s’élève à 3,5 millions d’euros. Le chantier a débuté à l’automne 2023. L’ensemble du bunker a dû être réaménagé pour accueillir le nouvel équipement.