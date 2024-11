HNFC : un soutien-gorge connecté pour révolutionner le dépistage du cancer du sein

En 2024, le cancer du sein demeure le plus fréquent chez les femmes en France, avec environ 61 214 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Cela représente 33 % de l’ensemble des cas de cancers féminins. Bien que le taux de nouveaux cas de cancer du sein ait peu évolué ces dernières années, l’incidence globale du cancer continue de croître en raison de l’augmentation et du vieillissement de la population. Selon les données les plus récentes, environ 12 600 décès dus au cancer du sein sont enregistrés chaque année en France. « Cette pathologie, détectée à un stade précoce, peut cependant être guérie dans plus de 90 % des cas », indique le docteur Christine Devalland, anatomopathologiste à l’hôpital Nord-Franche-Comté. Au quotidien, elle étudie des prélèvements, notamment au microscope, pour diagnostiquer les cancers. Et a pour sous-spécialité le cancer du sein.

Aujourd’hui, le moyen le plus efficace du dépistage du cancer du sein est la mammographie. « Malgré l’efficacité de cette technique, les femmes se font de moins en moins dépistées », constatent le Dr Devalland et le Professeure Catherine Gay, aussi responsable de l’institut du sein à l’HNFC. Pour plusieurs raisons : des difficultés pour obtenir un rendez-vous, le caractère inconfortable – voire vraiment douloureux – de la technique, l’irradiation, ainsi que pour d’autres personnes, le manque de temps ou la volonté de ne pas savoir si elles sont malades. Et dans les pays en développement, cette méthode, onéreuse, ne peut être envisagée pour un dépistage en masse.